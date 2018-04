Od sutra kreće redovan železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta

Žeželjev most koji je srušen 23. aprila 1999. godine u NATO bombardovanju od sutra u 12 časova, stavlja se u normalnu saobraćajnu funkciju i uspostavlja redovan železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta u Novom Sadu.

„Kao što smo i obećali pre desetak dana u Novom Sadu, u prvoj nedelji aprila ponovo kreće redovan železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta. Do juna očekujem da se završe i preostali radovi na pristupnim saobraćajnicama, kako bi građani Novog Sada mogli u potpunosti da ga koriste“, rekla je potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović. Ona podseća da je ovaj most važan i za Novi Sad, ali i za celu Srbiju, jer se nalazi i na železničkom Koridoru 10, ali je i deo buduće brze pruge Beograd-Budimpešta.

„Žeželjev most je simbol moderne Srbije, njene obnove i bolje budućnosti, koja je u povezivanju i saradnji sa svima“, poručila je Mihajlovićeva.

Vrednost izgradnje Žeželjevog mosta je 54,74 miliona evra. Od toga, 25,37 miliona evra iznosi donacija Evropske unije, 25 miliona evra uložili su AP Vojvodina i Grad Novi Sad, a još 4,37 miliona evra uloženo je iz republičkog budžeta.