Novi prostor kulture u podgrađu Petrovaradinske tvrđave u Beogradskoj ulici br. 11, koji će koristiti Umetnička asocijacija “Inboks“, ali i druga udruženja iz tog opusa, je adaptiran i prilagođen za prezentovanje kulturno-umetničkih i društvenih sadržaja. Tamo je održana i konferencija za novinare na kojoj je najavljen 18. Festival uličnih svirača, a učesnici su bili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, urbanista Darko Polić i izvršna direktorka Festivala Natali Beljanski-Popović.

Gradonačelnik Vučević čestitao je “Inboks-u“ useljenje u nove prostorije, pohvalio njihovu istrajnost u podršci koju pružaju revitalizaciji kulturno-arhitektonskog nasleđa, kao i doprinos policentričnosti kulturne politike, organizovanjem događaja izvan centra grada.

– Otvaranje ovog kulturno-kreativnog centra i najava 18. Festivala bitni su u kontekstu revitalizacije kulturno-istorijskog nasleđa, ali i podrške onima koji su kreativni i hrabri da realizuju svoje ideje, što sve doprinosi novom konceptu podgrađa. Ono je turistički izuzetno atraktivna lokacija ali i idealna za delovanje u kulturi. Pred nama je izazov, da se polako privikavamo na to da podgrađe postane pešačka zona i u tom pravcu idemo korak po korak. Prilika za to je i ovogodišnji Gradić fest tokom kojeg će u određenim terminima biti zatvoren saobraćaj na tom lokalitetu. Nastavljamo sa intenzivnim ulaganjem u podgrađe, a reč je o nekoliko miliona evra, i to me čini zadovoljnim i ponosnim – naglasio je gradonačelnik Vučević i dodao da će istorijsko nasleđe biti kontinuirano obnavljano i u drugim delovima grada.

Prema rečima Natali Beljanski-Popović u “Prostoru“ će biti održavane izložbe, konferencije, radionice, akustične svirke, ali će to biti i tačka susreta građana Petrovaradina gde će razmatrati za njih važna pitanja.

– Prostor ćemo deliti i sa drugim udruženjima, a sa nama je od početka udruženje “Dafed“

koje deluje na IT sceni, što doprinosi širini sadržaja koje ćemo ponuditi građanima – rekla je Beljanski-Popović i zahvalila se MZ Petrovaradin, Zavodu za zaštitu spomenika kulture i Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam na podršci u projektu adaptacije “Prostora“. Kako je najavila, početkom septembra, nakon Festivala uličnih svirača, “Prostor“ se otvara za javnost, a početak programske sezone biće obeležen saradnjom sa OPENS–om. Urbanista Darko Polić ocenio je da bi izmeštanje saobraćaja iz podgrađa doprinelo njegovom istinskom razvoju, kao i da nakon Drugog Svetskog rata, nije bilo većih investicija od aktuelnih ulaganja u taj deo grada.

Festival uličnih svirača – Gradić fest biće održan od 30. avgusta do 1. septembra u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, tradicionalna povorka prvog dana krenuće sa Trga slobode u 20.00 časova, a završiće se pred Beogradskom kapijom. Festival će početi spektakularnim nastupom španskog umetnika Davida Morena koji će se podići šest metara iznad bine i svirati klavir.