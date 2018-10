20. oktobar – Dan Muzeja savremene umetnosti

Muzej je svečano otvoren 20. oktobra 1965. godine u 10 časova. Svečani govor su održali Miodrag B. Protić upravnik i Branko Pešić predsednik Skupštine grada Beograda. Tada je zbirka MSU brojala oko 3.000 dela. Osnovan sa idejom da bude središte srpskog i jugoslovenskog, ali i međunarodnog umetničkog života, Muzej taj put prati više od pola veka.

Istog dana, u isto vreme, 52 godine kasnije – 20. oktobra 2017. godine u 10 časova, Muzej je otvorio vrata za publiku nakon što je deset godina bio u procesu rekonstrukcije i adaptacije zgrade na Ušću. Tada su dela iz muzejske kolekcije, čiji je broj dostigao oko 8.500, predstavljena na izložbi „Sekvence. Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti“. Autor postavke, dr Dejan Sretenović u saradnji sa kustosima Mišelom Blanušom i dr Zoranom Erićem, osmislio je prikaz razvoja umetnosti na području Srbije i Jugoslavije u periodu od početka 20. veka do danas. U toku otvaranja koje je trajalo sedam dana i noći, izložbu je videlo 50.000 posetilaca. U oktobru 2018. otvorena je i prva retrospektivna izložba u obnovljenoj zgradi, „Akcione forme“ koja prikazuje 50 godina stvaralaštva jedinstvene stvaralačke figure Ilije Šoškić. Izložba koja se održava u dva grada, Beogradu i Novom Sadu predstavlja zajednički projekat Muzeja savremene umetnosti i Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.

Prethodne godine Muzej je organizovao brojne prateće programe, predavanja, razgovore i predstavljanja umetnika, kao i edukativne radionice. Priređivana su javna i stručna vođenja kroz izložbu „Sekvence“, kao i poseban program – serija razgovora i predavanja pod nazivom „Priče o Sekvencama“ u okviru koje su kustosi zbirki Muzeja upoznavali publiku sa najznačajnijim događajima, pojavama i ličnostima srpske i jugoslovenske umetnosti 20. i 21. veka. U maju 2018. u Muzeju savremene umetnosti održan je radni sastanak stručnjaka iz oblasti zaštite umetničkog nasleđa 20. i 21. veka kao inicijativa da se pospeši međuinstitucionalna saradnja, da se kroz razgovor i diskusiju, razmenu iskustva, pronađu modeli za bolji rad i dostizanje visokih standarda profesije. Ponovo je pokrenut program MSUBioskop, u okviru koga su održane projekcije: dokumetnarni film „Maj 68, čudnovato proleće“, „Montažna groznica“ i razgovor sa autorima Pavlom Levijem i Srđanom Kečom, zatim film Zorana Popovića „Struggle in New York / Borba u Njujorku“ i film Milice Tomić „Portret moje majke“. Takođe, u okviru filmskog programa, u Muzeju je prikazana posebna selekcija filmova pod nazivom „Meteori“ Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldocs. U okviru saradnje sa kustoskim kursom „Šta Kustosiranje može/treba da bude?“ u Muzeju su održana brojna perdavanja međunardnih kustosa i stručnjaka iz oblasti savremene umetnosti. Zahvaljujući saradnji sa Beogradskom filharmonijom, u Muzeju su nastupali dirigent Hajnc Karl Gruber, sopran Branislava Podrumac i dirigent Urs Gabriel Felc. Ispred Muzeja održani su nastupi džez kvartet Four Plus, DJ-a Bobana Petronija i DJ-a Sonje Pavlice. Muzej je ugostio izvođačke trupe, igračku kompaniju Dresden Frankfurt Dance, Balet Hongkonga, a više puta je u okviru izložbe „Sekvence“ izveden performans Dah Teatra „Žene DADE – Jedna moguća izložba“.



Muzej savremene umetnosti u subotu 20. oktobra 2018. godine proslavlja 53 godine od osnivanja.

Svoju pedesettreću godišnjicu Muzej na Ušću proslavlja u subotu, 20. oktobra kada će ulaz biti besplatan. U toku dana biće organizovane radionice Dečijeg i Omladinskog kluba MSUB, a Muzej je za najmlađe posetioce, buduću vernu publiku i učesnike umetničke scene, pripremio slavljeničke poklone. Posetioci će moći da obiđu izložbu „Sekvence“ na prvom i drugom nivou izložbenog prostora, kao i retrospektivnu izložbu Ilije Šoškić „Akcione forme“ na trećem, četvrtom i petom nivou. U Salonu MSUB u Pariskoj ulici u toku dana organizovane su filmske projekcije u okviru izložbe „Projektor“ Dušice Dražić i Vima Jansena.