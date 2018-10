Ako gas i poskupi, neće više od dinar ili dva

Poslednjih nekoliko meseci cena nafte ide naviše, što će, bez sumnje, uticati na to da se promeni i cena prirodnog gasa, a to bi moglo dovesti i do promene cena kubika u Srbiji.

Da je promena moguća, nedavno je rekao i ministar energetike Aleksandar Antić, ukazujući na to da će, budući da postoji trend rasta cene nafte na svetskom nivou, u nekom perodu sigurno doći do pomeranja cene prirodnog gasa. Ipak, on nije kazao kada bi se to moglo desiti, a ni za koliko, ali je rekao da promena neće biti drastična do kraja godine.

Koliko bi kubik prirodnog gasa, koji sada košta oko 40 dinara, bez poreza na dodatu vrednost, mogao koštati teško je reći, ali bi se, uz ono što je rekao Antić, moglo desiti da, čak i ako poskupi, poskupljenje ne bude veće od dinar ili dva.

40 dinara cena kubika gasa, bez poreza na dodatu vrednost

– Cena prirodnog gasa prati cene nafte i kreće se u smeru kojim se ona kreće – kaže predsednik Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić. – Sigurno je svima je dobro poznato da je kubni metar gasa bio veoma skup kada je nafta koštala više od 100 dolara barel, a kada je cena crnog zlata pala, naniže su išle i cene gasa.

Inače, cena prirodnog gasa zavisi od nekoliko faktora i izračunava se po odgovarajućoj formuli u kojoj su važni parametri cena nafte i vrednost dolara. Tako je u periodu kada je cena nafte na svetskim berzama bila viša od 100 dolara, i cena kubnog metra tog energenta u Srbiji bila visoka – oko 60 dinara. Cena gasa u Srbiji počela je da klizi naniže 2015. godine, pa je od june te godine do juna 2016. godine kubik pojeftinio oko 36 odsto.

2016. godine poslednji put promenjena cena kubika gasa

Prosečna cena nafte tipa „brent” je 2015. godine bila oko 54 dolara barel, dok je 2016. godine, kada je u Srbiji za individualne potrošače gasa poslednji put promenjena cena, bila oko desetdolara niža – 45,07 dolara. Prošle godine prosečna crnog zlata zaustavila se na 54,75 dolara, što je oko 20 dolara manje od ovogodišnje prosečne cena, koja je oko 73 dolara. U skladu s tim, povećanje cene kubika gasa je izvesnije nego da do promene neće doći.

Da se cena gasa usklađuje s cenom nafte dobro znaju oni koji prirodni gas koriste za zagrevanje domaćinstava. Kada je kubni metar tog energenta koštao oko 60 dinara, mnogi jednonostavno nisu mogli da plaćaju račune pa su počeli da koriste alternativne energente.

Po rečima predsednika Udruženja za zaštitu prava potrošača „Prosperitet” Radomira Ćirilovića, ukoliko bi gas značajno poskupeo, sigurno je da bi broj aktivnih potrošača, posebno u seoskim domaćinstvima, bio manji.

I u novembru račun po sadašnjim cenama

Da li će gas poskupeti, i koliko, videće se, ali je sigurno da će individualni potrošači prirodnog gasa početak grejne sezone dočekati s važećim cenama. Naime, da bi do promene cene došlo, potrebno je da prođe 30 dana od kada se promena desi pa je sigurno da će i u novembru račun biti krojen na osnovu cene od 40 dinara kubik, bez poreza na dodatu vrednost.

– Na našem tržištu nadležni su mnogo revnosniji kada treba povećati cene nego onda kada one treba da idu naniže – kaže Ćirilović.

Ipak, valja sačakati odluku nadležnih i nadati se da cena nafte neće nastaviti da raste i da neće dostići iznose od oko 110 dolara, koliko je koštala od 2011. i 2013. godine.

Izvor- Dnevnik.rs