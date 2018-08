Akreditacija Laboratorije za kontrolu mleka do decembra

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da će do decembra biti završen akreditacija Nacionalne laboratorije za kontrolu kvaliteta mleka.

Nacionalna laboratorija, koja se nalazi u Batajnici u Beogradu, već radi, ali da će sa akreditacijom moći da radi u punom kapacitetu, kazao je ministar.

„Mi već radimo kontrolu mleka u celoj Srbiji i uzimaju se uzorci iz svih mlekara. Već znamo na nacionalnom nivou kakvo nam je mleko u mlekarama, tako da možemo da primenjujemo i mere za poboljšanje kvaliteta“, rekao je Nedimović za TV Prva.

Kako kaže Laboratorija za bezbednost hrane biće završena do marta, aprila a akcenat će biti na mesu i mesnim prerađevinama.

„Mi imamo privatne laboratorije koje kontrolišu to što je u skladu sa zakonom. Moramo da imamo i nacionalnu laboratoriju i da mi proveravamo da li je sve u redu, a ne da šaljemo uzorke u inostranstvo na super kontrolu“, pojasnio je on.

Dodaje da Srbija ima dobar kvalitet mleka, da nema problem što se tiče stočne hrane. „Nema nikakvih problema, stočna hrana je dobra, mleko je dobrog kvaliteta, držimo sve to pod kontrolom“, zaključio je on.

Izvor:Prva