Ambasadorka Australije predložena za počasnu građanku Beograda

Tokom pet godina provedenih u Srbiji, ambasadorka Australije Džulija Fini bila je jedan od najvećih promotera kulturnog nasleđa naše zemlje, očuvanja tradicionalnih zanatskih tehnika i ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim krajevima. O tome svedoči više od 40 događaja, konferencija, radionica, tkačkih kolonija i izložbi koje je organizovala zajedno s udruženjem Etno mreža i NALED-om i više desetina sa pojedinačnim lokalnim samoupravama.

Zbirku pirotskih i staparskih ćilima i drugih autentičnih domaćih rukotvorina poneće u Australiju, kao i orden Etno mreže za doprinos očuvanju kulturnog nasleđa Srbije i promociji tradicije u službi lokalnog razvoja i zapošljavanja, koji joj je uručen danas u Skupštini grada na svečanom događaju organizovanom povodom završetka mandata u našoj zemlji.

– Saradnja sa Etno mrežom je bila veliko iskustvo i nagrada jer sam lično posvećena osnaživanju žena, a to je i prioritet moje Vlade. Ne radimo to zato što je ispravno iz perspektive ljudskih prava već je ekonomski pametno. Bila je privilegija je upoznati puno odlučnih i pametnih žena u Srbiji i pomoći u promociji vašeg bogatog kulturnog nasleđa. Napuštam Srbiju sa puno fantastičnih uspomena. Sa sobom ću poneti deo Srbije, ali ću i ostaviti deo sebe – rekla je Fini.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić istakao je da je Finijeva uradila mnogo na promociji naše kulture i da je pomogla da shvatimo šta imamo, a nismo pokazali svetu.

– Da nije bilo Džulije mnogi od nas ne bi znali šta se vekovima proizvodi u Srbiji. Ona je pokazala da joj je stalo do ovog naroda i zemlje mnogo više nego što je to obaveza ambasadora i to je bilo iz srca. To smo prepoznali i predložiću da postane počasni građanin Beograda – istakao je Vesić.

Gradonačelnici Sombora i Pirota Dušanka Golubović i Vladan Vasić zahvalili su ambasadorki Fini na podršci zaključivanju sporazuma između dva grada na očuvanju staparskog i pirotskog ćilima. Među ključnim rezultatima ovog sporazuma gradonačelnici su istakli da je revitalizovana izrada staparskog ćilima čija je proizvodnja zamrla, a tehnika izrade bila gotovo zaboravljena dok su žene u dva grada i okolnim selima dobile novu energiju i želju da obnove stare zanate.

Izvršna direktorka NALED-a i predsednica Etno mreže Violeta Jovanović zahvalila je na podršci ambasadorki i istakla da će nedostajati kao osoba koja se usudila da udruži aboridžinsku umestnost i srpske rukotvorine na prvoj zajedničkoj izložbi 2014. kojom je startovala obnova vrednosti i imidža srpske tradicije među građanima i zvaničnicima, njeno iskreno interesovanje za srpsku kulturu i trud u organizaciji brojnih izložbi, a nedostajaće i kao promoter koji je povezao australijske i srpske dizajnere koji su podelili znanje sa ženama iz Etno mreže.

– Nedostajaćete članicama Etno mreže koje će vas uvek poštovati zbog podrške i brige za dobrobit ljudi u Srbiji, naše kulture i žena, ali osiguraćemo da budete tu na otvaranju nacionalne etno galerije u Beogradu čije je otvaranje obećala gradska uprava – rekla je Jovanović.