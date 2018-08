Ambrozija u punom cvatu, sve je više alergičnih

Ambrozija je u punom cvatu – pokazuju rezultati merenja i praćenja alergenog polena u vazduhu. Stručnjaci potvrđuju da je nastupio najpovoljniji period za otpuštanje polenovih zrna ovog korova, ali i da je sve više Subotičana koji osećaju tegobe u avgustu i septembru.

Da je sve više alergičnih na polen ambrozije potvrđuje i puna ambulanta u Bolnici. Alergolog dr Mirjana Dukić kaže da broj pacijenata raste iz godine u godinu, i da više ne važi pravilo da oboljevaju samo mlađe osobe – naprotiv, javlja se i u starijoj životnoj dobi, a najstariji pacijent imao je čak 84 godine. Simptomi često mogu da se zamene sa prehladom, jer alergija izaziva zapušenost nosa, vodenastu sekreciju, kijanje, svrab i suzenje oka, a može se javiti i kožni osip, objašnjava dr Dukić.

Loša vest za sve alergične, jeste da je polen ambrozije u vazduhu dostigao veoma visoke koncentracije, koje idu ka ekstremnim – pokazuju poslednji rezultati Zavoda za javno zdravlje Subotica. Ipak, kao i svake godine, glavni udar očekuje se u posednjoj nedelji avgusta, kada polen ovog izuzetno alergenog korova dostiže maksimalne koncentracije.

Za ambroziju je karakteristično da dugo cveta – više od 100 dana, a samo jedna biljka može da otpusti i do milion polenovih zrna, koja opet, mogu da putuju i do 100 kilometara. Smanjenje se očekuje tek u drugoj polovini septembra, a jedini način da se utiče na smanjenje koncentracije, jeste uništavanje ambrozije i to već od proleća. Za pacijente, pak, ukoliko mogu, da otputuju van grada u vreme kada se mere maksimalne koncentracije.