Bajaga prvi put na Exitu, nova pojačanja za Addiko Fusion Stage

EXIT festival uskoro će otvoriti svoje kapije za još jedno nezaboravno festivalsko izdanje na Petrovaradinskoj tvrđavi, a na glavnoj bini, od 12. do 15. jula, pred publikom zvanično najboljeg evropskog festivala naći će se plejada legendarnih imena, hitmejkera i izvođača sa samih vrhova muzičkih top lista. Prvi put na glavnu binu EXIT festivala sa svojim izuzetno slušanim novim albumom, dolaze legende domaćeg rokenrola, Bajaga i Instruktori, ali i MAiKA, Naked, Multietnička atrakcija, Minilinija, Erick Kasell i The Frajle, dok nova pojačanja na Addiko Fusion bini čine Krešo Bengalka, Nikola Vranjković, Hevi Hipi Bejbi, Marko Louis, Ritam nereda i Irie FM!

Bajaga i Instruktori – Može da te ubije grom: https://youtu.be/1istsMExuJA

U četvrtak 12. jula, kao poseban uvod u nastup dugoiščekivane LP, nastupiće popularne The Frajle, četvoročlani ženski sastav čiji su koncerti ispunjeni jakim i očaravajućim vokalima, dok će čast da otvore glavnu binu sledećeg dana, 13. jula, imati jedinstveni dubtechno sastav Minilinija, supergrupa sačinjena od proslavljenih predstavnika domaće scene, Dejana Vučetića Vuče iz sastava Darkwood Dub, Vladimira Đorđevića iz Lira Vege, DJ Rahmaneeja i Borisa Mladenovića iz Jarbola. Istog dana, u petak, pred nastup rege kralja Ziggija Marleya, publiku će razigrati MAiKA, fenomen balkanske scene koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pa ni poznati bend Gogol Bordello sa kojima je ovaj energični sastav predvođen Idom Prester nedavno išao na zajedničku turneju. Završnicu tog dana prirediće beogradski DJ i producent Erick Kasell koga podržavaju zvučna imena elektronske scene kao što su Hardwell i Afrojack! Za početak groznice subotnje večeri 14. jula, biće zadužen heavy rock dvojac Multietnička atrakcija, dok će, pred nastup apsolutne ikone Grace Jones, publika u glas pevati hitove legendi čije je ime neraskidivo vezano za rock ovih prostora, sastava Bajaga i Instruktori! Poslednjeg dana festivala, 15. jula, prvi taktovi koji će se čuti sa glavne bine biće obojeni jazz i funk zvukom beogradskog benda Naked.

Pored već objavljenih velikih svetskih i regionalnih zvezda, program Addiko Fusion bine prvog dana festivala upotpuniće i uspešni kantautor i stvaralac neobičnog zvuka Marko Louis, koji u svojim genima i duhu nosi sposobnost da generiše zvuke različitih kultura. Njemu će se pridružiti novosadski pank rok bend Ritam Nereda, koji može da se pohvali stažom od čak tri decenije. Publici na tvrđavi, u petak 13. jula, predstaviće se beogradski bend IrieFM, koji će doneti novi pop zvuk pomešan sa tradicionalnim pristupom. Tvrd, prepečen i vibrantan rok doneće Anton sa svojim bendom Hevi Hipi Bejbi, koje opisuju čelični sjaj i neobičan ritam. Trećeg festivalskog dana dolazi legendarni Nikola Vranjković, čije se pesme proživljavaju intimno, poput putovanja kroz sopstvene misli i iskustva, kao i miljenici novosadske muzičke scene Josip A Lisac, čiji zvuk obiluje višeslojnim rokenrolom i ska ritmovima. Na zatvaranje festivala dolazi jedno od najpoznatijih lica rep scene u regionu i prvak „tvrdog đira“, Krešo Bengalka.

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstaviće neke od najtraženijih svetskih zvezda kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Martin Garrix, French Montana, Ziggy Marley, Fever Ray, ZHU, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Joseph Capriati, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Jax Jones, My Baby, Carl Craig, Tale of Us, Guy Gerber, Kolsch, Sevdaliza, Helena Hauff, DJ Tennis, Daniel Avery, Rødhåd, Ofenbach, Disciples, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Mahmut Orhan, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnoge druge.

EXIT ulaznice po super ceni još samo danas – ušteda čak 50%!

Četvorodnevne ulaznice za EXIT (12-15. jul) u prodaji su po aktuelnoj ceni od 6.990 dinara što je čak 50% popusta u odnosu na finalnu, još samo danas do kraja dana. Za one koji planiraju da provedu tek jednu od svih četiri noći na tvrđavi, u prodaji je i ograničen broj pojedinačnih ulaznica po aktuelnim cenama od 2.990 za četvrtak 12. jul, 2.590 za petak 13. jul, 2.990 za subotu 14. jul i 3.390 dinara za nedelju 15. jul. Ulaznice se prodaju onlajn putem sajta exitfest.org, kao i direktno u mreži Gigs Tix, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org, dostupni su i paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smeštaj i prevoz do festivala.