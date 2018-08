Balkanski izazov za badminton tim Srbije

– OD 17. DO 19. AVGUSTA 2018. NOVI SAD ĆE BITI DOMAĆIN BALKANSKOG PRVENSTVA ZA IGRAČE DO 17 GODINA KOJE ĆE OKUPITI PREDSTAVNIKE ŠEST ZEMALJA –

Novi Sad će u naredna tri dana biti domaćin još jednog velikog međunarodnog badminton događaja. Na Balkanskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Sportskom centru “Slana Bara“ na Klisi od 17. do 19. avgusta 2018. za ekipne i pojedinačne titule boriće se predstavnici šest zemalja – Turske, Bugarske, Rumunije, Grčke, Makedonije i Srbije. Posle dve ekipne balkanske titule za redom u uzrasnoj kategoriji do 15 godina, pred badminton timom Srbije se ove godine nalazi novi balkanski izazov – pokušaj osvajanja titule ekipnog prvaka Balkana i u uzrasnoj kategoriji do 17 godina. Reprezentaciju Srbije u ekipnom delu šampionata će činiti Sergej Lukić, Mihajlo Tomić, Aleksandar Jovičić, Viktor Petrović, Marija Sudimac, Sara Lončar, Minja Milovanović i Sanja Perić. Pored pomenutih takmičara koji će nastupiti u ekipnom delu prvenstva, za odličja u pojedinačnim konkurencijama će se boriti i Stefan Mijatović, Vanja Rašeta, Miloš Dmitrović, Jana Nedeljković, Jovana Vučetić, Nina Bogdanović i Anđela Vitman. Srpski tim će na ovom prvenstvu biti predvođen stručnim štabom u sastavu: Milan Barbir, Dragan Antić i Nikola Mijačić.

Balkansko prvenstvu za igrače do 17 godina se održava u organizaciji Badminton saveza Srbije, Badminton saveza Vojvodine i Badminton kluba ‘’Novi Sad’’, a pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Grada Novog Sada, Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Novog Sada. Takmičenje za ekipni plasman počinje u petak, 17. avgusta i završava se u subotu, 18. avgusta 2018. godine posle čega će uslediti pojedinačno prvenstvo koje će se završiti u nedelju, 19. avgusta 2018. godine, polufinalnim i finalnim mečevima u svih pet takmičarskih konkurencija.

“Prošle godine je reprezentacija Srbije drugi put za redom uspela da osvoji titulu ekipnog prvaka na Balkanskom prvenstvu za igrače do 15 godina. Imamo ogromnu želju da i u uzrasnoj kategoriji igrača do 17 godina osvojimo titulu u timskoj konkurenciji i da osvojimo što više zlatnih pojedinačnih medalja. Ovo je veliki izazov za naš tim zbog činjenice da je i glavni konkurent za ekipnu titulu, reprezentacija Turske, sačinjen od izvanrednih igrača. Pripreme za ovo prvenstvo su jednim delom obavljene na Međunarodnom trening kampu u Karatašu, a jednim delom u Nacionalnom trening centru na Adi Ciganliji. Nadamo se da će se veliki obim i kvalitet rada koji je obavljen u prethodnom periodu isplatiti”, kazao je glavni trener reprezentacija, Milan Barbir.

Podršku Balkanskom prvenstvu za igrače do 17 godina u Novom Sadu pružile su i sponzorske kompanije “Yonex“, “Tin šped“, “Ledeni Kvas“, “Integraltechnic“, “Zlatiborac“, “Telekom Srbija“, “Boreas Travel“, “Koka Plus“, “Eurobank“ i “Minaqua“. Predsednik Upravnog odbora BASS Radomir Jovović je pred početak takmičenja izrazio uverenje da će naša zemlja i ovaj, novi veliki međunarodni događaj u 2018. godini organizovati u skladu sa najvišim standardima:

“Nadamo se da će učesnici regionalnog šampionata poneti najlepše uspomene iz Novog Sada. Brojni međunarodni događaji koje smo u prethodnom periodu organizovali u srpskoj Atini su prema masovnosti, kvalitetu takmičara, broju država učesnica i nivou organizacije su bili za pamćenje. Priželjkujemo osvajanje, još jedne u nizu, zlatne medalje u ekipnoj konkurenciji na Balkanskim prvenstvima i smatram da je ovaj reprezentativni tim dorastao i ovom novm, velikom izazovu. Očekujem izuzetno zanimljive mečeve u ekipnoj konkurenciji kao i u pojedinačnim konkurencijama. Koristim priliku da pozovem sve ljubitelje badmintona da posete Sportski centar “Slana bara – Klisa“ i da podrže srpski tim. Želeo bih da se zahvalim pokroviteljima, Ministarstvu omladine i sporta, Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, Gradu Novom Sadu i ostalim institucijama, prijateljima i sponzorima ovog takmičenja i Badminton saveza Srbije“, istakao je Radomir Jovović.