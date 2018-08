Beograd, Zagreb i Sarajevo povezaće se u turističku rutu

Tanjug( FENA/ Almir Razic/ )

SARAJEVO – U Sarajevu su se prvi put danas sastali gradonačelnici Beograda, Zagreba i tog grada, gde su razgovarali o unapređenju saradnje tri prestonice.

Gradonačelnici Sarajeva, Beograda i Zagreba – Abdulah Skaka, Zoran Radojičić i Milan Bandić su nakon sastanka istakli značaj ovog susreta, te da su se dogovorili da se tri prestonice povežu u zajedničku turističku rutu.

Naredna trilaterala, najavili su, biće održana u Beogradu, a zatim u Zagrebu, a gradonačelnici su izrazili želju da ovakvi susretu postanu tradicionalni.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kazao je da su se na zajedničkom sastanku složili da je saradnja između Beograda, Sarajeva i Zagreba veoma važna za sve.“Stabilnost i red su značajni za sve nas, a u skladu s tim ćemo dalje raditi i usmeravati naše napore da se nađu rešenja koja će dugoročno omogućiti svima da žive u blagostanju“, kazao je Radojičić.

Složili smo se, kazao je, da je razvoj u svim oblastima, kao što je turizam, kultura, privreda ili sport, podjednako važan za sve nas.“ Želim da pošaljem poruku da je stabilnost i mir u regionu izuzetno značajan za sve nas i da će na kraju svaki građanin osetiti poboljšanje“, kazao je Radojičić.

Prvi čovek Zagreba Milan Bandić je novinarima nakon sastanka rekao da svi očekuju da se šširi dobra vibracija i da u toj saradnji ljudi pronalaze sreću za bolji život.

„To je naš cilj. Svih 19 godina sam se trudio da istrajem na tome“, istakao je Bandić i najavio da će se beogradskim i sarajevskim kolegama sastati i pre naredne trilaterale.

Vreme je, kazao je, da Zagreb i Beograd nešto konkretno potpišu.“Mi treba to zajedno da uradimo. To treba da bude naša misija. Sinoć smo imali dobru večeru na kojoj smo razgovarali, mislim da to treba češće da radimo“, naveo je Bandić.Prema njegovim rečima, ono što je zajedničko trima prestonicama su „prekrasni ljudi“ koji očekuju više saradnje i bolji život u sva tri grada.

Domaćin ovog susreta Abdulah Skaka je istakao da je stabilnost glavnih gradova tri države preduslov i za stabilnost BiH, Srbije i Hrvatske.Razgovaralo se, kaže, o turističkoj ruti koju će zajedno formirati s turističkim zajednicama, s ciljem da glavni gradovi budu povezani u zajedničku destinaciju.

„Pozvao sam gradonačelnike da budu deo i našeg velikog projekta, a to su zimske olimpijske igre za mlade, koje će biti održane 2019. godine, a koje realizujemo zajedno s gradom Istočno Sarajevo“, rekao je Skaka.

Dodao je da Sarajevo, Zagreb i Beograd beleže rast turista, a turističko povezivanje bi produžilo boravak turista na ovim prostorima, posebno onih koji dolaze sa dalekog istoka.“Naše turističke zajednice će jasno napraviti planove, a verujem da ćemo na sastanku u Beogradu krajem godine na samitu gradonačelnika potpisati takav dokument“, kazao je Skaka.

