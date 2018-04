Bjelić na obeležavanju stogodišnjice smrti Gavrila Principa

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, položio je juče vence na spomen obeležju u Bosanskom Grahovu, povodom stogodišnjice smrti borca za slobodu i pravdu, Gavrila Principa.

Kao član Mlade Bosne, u znak protesta protiv austrougarskog okupatora i težnje većinskog srpskog naroda ka slobodi i ujedinjenju, Gavrilo Princip je 28. juna 1914. godine izvršio atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda.

Ovaj događaj, u Beču je označen kao povod za vojnu invaziju na Srbiju, što je dovelo do Prvog svetskog rata u kojem je život izgubilo više od 15 milona ljudi.

„Gavrilo Princip nije bio atentator. On je bio glasnik i produžena ruka svog napaćenog, ali hrabrog, slobodljubivog i pravednog naroda.Čovek koji bio spreman da žrtvuje sve, pa i sebe samog, kako bi njegov narod konačno izborio slobodu o kojoj je vekovima sanjao“, rekao je Bjelić.O tome, podsetio je sekretar, govori i Principova mučenička smrt u zatvoru, čiji vek, s iskrenim i dubokim poštovanjem, danas obeležavamo.

„Zbog toga ni jedan Srbin, nikada, ne sme da zaboravi ni to uzvišeno ime, ni još uzvišenije vrednosti koje ono personifikuje“poručio je Bjelić.On je sa saradnicima i ostalim prisutnim zvaničnicima obišao rodnu kuću Gavrila Principa, kao i obližnje groblje gde su sahranjeni njegovi roditelji.

Gavrilo Princip, simbol borbe za ujedinjenje i slobodu srpskog naroda, preminuo je 28. aprila 1918. godine u češkom zatvoru u Terzinu.

Jučerašnjem pomenu u Bosanskom Grahovu, prisustvovali su član Predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić, načelnik opštine Bosansko Grahovo Duško Radun i druge visoke zvanice.