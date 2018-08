Bogat petodnevni program proslave Dana grada Subotice uz bogart kulturno zabavni program održaće se od 29. avgusta do 2. septembra.

Ovogodišnji program proslave Dana grada čini se biće sadržajniji nego ikada. Subotičani i svi gosti grada će od 29. avgusta do 2. septembra moći da uživaju u raznolikom programu, s mnoštvom koncerata za različite ukuse, izložbi, dečjih predstava, sportskih manifestacija i nastupa KUD-ova.

Po rečima Jasmine Stevanović, sekretarke Sekretarijata za društvene delatnosti, proslava će imati nekoliko programskih celina. To su svečana sednica Skupštine grada, koja će se održati 1. septembra, muzičko-zabavni program, kulturna dešavanja, program na maloj bini u kome učestvuju naši najmlađi sugrađani i sportski program. Poslednjeg dana proslave, 2. septembra, čelnici grada obići će bebe rođene na Dan grada, a potom će na Korzou startovati 2. subotički polumaraton. I ove godine očekuje se veliki broj učesnika, a ulice u centru grada, na Prozivci i Radijalcu biće zatvorene od 10 do 14 časova.

Proslavu Dana grada organizuje Turistička organizacija Subotice, a koštaće nešto manje od 3,5 miliona dinara.