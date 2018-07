Brnabić na Samitu u Londonu o budućnosti „Berlinskog procesa“

Premijerka Srbije Ana Brnabić učestvovaće danas na Samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu, na kojem će lideri regiona i najviši evropski zvaničnici razgovarati o budućnosti „Berlinskog procesa“, kao i o aktuelnim dešavanjima u ovom delu Evrope, saopšteno je iz Vlade.

Na Samitu, čiji je domaćin britanska premijerka Tereza Mej, biće reči i o ekonomskoj saradnji sa fokusom na regionu Zapadnog Balkana, bezbednosti i izazovima migrantske krize.

Na tom skupu će učestvovati i nemačka kancelarka Angela Merkel, austrijski kancelar Sebastijan Kurc, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federika Mogerini, evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han.

Nakon zvaničnog završetka Samita o Zapadnom Balkanu, za sve šefove delegacija biće upriličen prijem, čiji će domaćin biti Čarls, princ od Velsa.

Prvi Samit o Zapadnom Balkanu u okviru „Berlinskog procesa“, koji je inicirala Merkel, održan je 2014. godine u Berlinu.Prošlogodišnji Samit o Zapadnom Balkanu održan je u Trstu, dok će se sledeći organizovati 2019. godine u Poljskoj.

Strategija koju smo predstavili za Zapadni Balkan u februaru ove godine izazvala je reakcije i dela, a čitav proces je indikativnim datumom (2025. godina) dao više kredibiliteta, izjavio je danas komesar Evropske unije za proširenje Johanes Han, na marginama Samita lidera zapadnog Balkana u Londonu.

„Ovaj datum je čitavu priču načinio konkretnijom i smatram da je to bitno… Na početku sam oklevao, ali danas mi je drago što su me ubedili da je datum dobra ideja“, rekao je Han na panel diskusiji tink tenka „Četam haus“, dodajući da je datum „ambiciozan“, ali i dalje „izvodljiv“.

Prema njegovim rečima, pristupanje zemalja zapadnog Balkana 2025. godine značilo bi da one moraju da pregovore i neophodne procese završe do 2023. godine, što je izazov.Indikativni datum izazvao je reakcije i unutar EU, što je prema rečima Hana „podjednako bitno“, jer sada pojedini lideri prihvataju da su stvari ozbiljnije nego što su verovali.

„To je na jedan način dobro, jer dovodi do diskusije unutar EU i to je jedan od glavnih razloga koji me je ubedio da postavimo datum“, rekao je Han.On kaže da su svi nezadovoljni trenutnom situacijom i da se tu ne dovodi u pitanje širenje EU.“Ne slažem se sa pristupom Emanuela Makrona da pre sledećeg koraka u širenju moramo da to razjasnimo unutar EU“, rekao je Han.

Još jedna bitna posledica predstavljanja strategije bilo je to što je EU stavila do znanja da neće primati države koje nisu rešile konflikte sa svojim susedima.

„Zajedno sa indikativnim datumom, to je stvorilo više energije da se reše najvidljiviji problemi, kao što je rešenje spora o imenu (Makedonije) i sada moramo da uradimo sve da pomognemo državi da ubedi svoje građane da je ovo pravi put napred“, rekao je Han.On je pomenuo Srbiju, kao i Crnu Goru, naglasivši da su te dve države uspele da otvore nova poglavlja u pregovorima sa EU.

Pohvalivši Bosnu i Hercegovinu na završenom upitniku, Makedoniju i Grčku na rešenju spora o imenu, Han je istakao i da Albanija ima da reši probleme sa Grčkom, dodajući da sve zemlje regiona imaju neku vrstu „oklevanja“ u rešavanju problema sa vladavinom prava.“To je obavezno u EU. Smatram da kombinacija vladavine prava i ekonomskog razvoja na neki način pomaže u ovome. Mislim da je ceo region, po pitanju vladavine prava, u nekom tranzicionom periodu“, rekao je Han.

On je istakao da su mnogi lideri shvatili da se moraju baviti vladavinom prava, dodajući da je suočen sa oklevanjem i da su članice EU sve više nestrpljive po ovom pitanju.

„Oni to vide kao ključ za razvoj regiona i to se ne tiče samo borbe protiv korupcije, ima još mnogo polja kao što su sloboda izražavanja, nezavisno sudstvo, gde je potrebno još napretka“, kaže Han.Komesar je istakao da je regionu neophodno državništvo da bi se razumelo da su u društvu i mentalitetu neophodne promene kako bi se napredovalo prema Evropi.

Ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov izjavio je danas na panel diskusiji na Samitu lidera Zapadnog Balkana da Makedonija ne dobija ništa ukoliko susedi ne uspeju ili propuste priliku.

„Ne treba menjati istoriju ili geografiju, već oblikovati budućnost, mi smo tako pristupili regionu i susedima. Makedonija ne može da bude uspešna ako Balkan ne uspe, ništa ne dobijamo ako sused ne uspe ili propusti priliku“, rekao je Dimitrov na panelu tink tenka „Čatam haus“ u Londonu.On je rekao da je politička kriza u Makedoniji bila „skriveni blagoslov“, jer je na taj način mobilisano društvo.

Dimitrov je istakao da Makedonija teži da ima jake domaće institucije i da postane evropska demokratija, što je prioritet nad pridruživanjem Evropskoj uniji.

Ministar je rekao da je Makedonija na razne načine pokušala da ide napred, svaki od kojih je propao – ignorisanje problema, oslanjanje na vreme kako bi se poboljšala situacija i pokušaji da kažu da je svet nepravedan.Dimitrov smatra da je Balkan više ostrvo, nego region, jer je okružen državama članicama i da je previše proveo na političkoj periferiji, ali je naglasio da je sada tu Berlinski proces.“Nemamo luksuz da propuštamo istorijske prilike“, rekao je Dimitrov.