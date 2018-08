Brnabić: nije mi jasno šta se to dešava u Hrvatskoj

Brnabić: Moj deda je bio Hrvat, pa sam predsednik Vlade Srbije

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da joj nije jasno šta se to dešava u Hrvatskoj i šta radi njihov državni vrh koji pokušava da „izokrene istinu“.

„Nije mi najiskrenije jasno šta se to dešava u Hrvatskoj i šta radi hrvatski državni vrh. Pažljivo sam slušala Vučićev govor i ni u jednom trenutku nisam videla ništa problematično u njegovom govoru. Čini mi se da hrvatski državni vrh pokušava u potpunosti da izvrne istinu i proba da prikaže kako je crno belo i obrnuto, belo crno“, rekla je Brnabić.

Naglasila da od predsednika Srbije Vučića nije čula nikakve fašističke izjave, ali da ih jeste čula u Glini, kada su tamo proslavljali „Oluju“.

U emotivnom odgovoru na pitanja novinara, Brnabić je rekla da je njen deda bio Hrvat, a ne Srbin iz Hrvatske i da je pored te činjenice ona postala predsednica Vlade Srbije.

„To pokazuje da je Srbija dovoljno otvorena i da je moguće u Srbiji da imate predsednika Vlade čiji je deda bio Hrvat. Zamislite u Hrvatskoj da imate predsednika Vlade koji ima bilo kakve veze sa Srbijom“, navela je Brnabić u emotivnom govoru.

Istakla je da, sa druge strane, u Hrvatskoj imamo situaciju da golman hrvatske reprezentacije ne sme ni da pomene da ima bilo kakvo srpsko poreklo.

Kako je rekla, čula je fašističke izjave u Glini kada su proslavljali „Oluju“, pogrom Srba i etničko čišćenje u kome je 250.000 Srba isterano iz Hrvatske i oko 2.000 ubijeno nezavisno da li su bili stari.

Kaže da je bio slučaj da je starica od 93 godine bila zavezana, ubijena i kuća da joj je zapaljena, kao i da su avionima bombardovali čak i kolonu sa decom, dok su bežali.

„Što se tiče Gline, neke stvari mi nisu jasne, vidite ovu sliku slika ljudi u crkvi u Glini 1941. godine, donela sam je da bi se podsetili da mi ne pričamo o brojevima i istoriji, šta je neko rekao da je bilo ili nije već o ljudima i porodicama. Oni su slikani u crkvi pre nego što su svi zajedno pobijeni. U Glini je postojala crkva SPC“.

Navodi da su u Glini pobijene od ustaškog režima 1.764 osobe, da je pomenuta srpska crkva nakon što su svi ti ljudi poklani, zapaljena i da je 10. godišnjicu od tog zločina 1951. izgrađen na mestu crkve spomen dom žrtvama fašizma u Glini.

„Nakon Oluje taj spomen dom je preimenovan u Hrvatski dom, a ove godine smo na tom mestu u Glini imali koncert Tompsona i pozdrave ‘za dom spremni’, skoro tačno na 77 godina od ubijanja 1.764 građana srpske nacionalnosti. Skoro tačno isti datum i u Glini ponovo čujemo fašističke pozdrave i pokliče i to državi vrh Hrvatske ne osuđuje već pozdravlja“, naglasila je Brnabić.

Ističe da nju boli to što smo mi ćutali do 2015, do kada se nije čak ni obeležavao bilo kako pogrom izbacivanja svih Srba.

Takođe, državno rukovodstvo nije htelo ili nije smelo ili nije mislilo da je relevantno da obeležava takav zločin nad srpskim narodom, rekla je.

Brnabić kaže da je to više boli od toga šta danas kaže državni vrh Hrvatske.

„To nije samo problem Hrvatske i njenih građana, ja ne znam šta Hrvatska postaje, ali mi je strašno da imamo zemlju našeg suseda i zemlju EU, pa to je pre svega mirovni projekat, sa vrednostima mira i poštovanja i multietničnosti u kojem na godišnjicu 77 godina kada su zaklali Srbe i spalili crkvu i poubijali sve što je srpsko postojalo i na tom istom mestu u 21. veku imate pozdrav ‘za dom spremni’. I hrvatski vrh misli da je relevantno za njih da komentarišu šta kaže predsednik Srbije Vučića, a ne šta kažu u Glini“.

Poručila je da hrvatsko rukovodstvo treba da pogleda u svoju kuću – treba da kaže i svojim građanima i EU i svim susedima kuda to ide Hrvatska.

„Imam puno prijatelja iz Hrvatske, neki moji najbolji prijatelji su Hrvati i ne mislim da se oni danas čuju i pitam se kuda ide Hrvatska, ova slika ne boli samo Srbe, već i sve Hrvate koji misle da je hrvatska zemlja EU, koja treba da bude otvorena i multietnička, koja ne treba da slavi fašizam i koja ne treba na taj način da vrši reviziju svoje prošlosti. Ne znam zašto govore o tome šta govori predsednik Srbije, nije govorio neistine, nije nikog uvredio, niti je govorio fašističke parole, dok sve suprotno vidimo samo dan nakon govora i niko se ne obazire na to. Ja lično sam primer šta je Srbija danas i šta je uvek bila, a šta je hrvatsko rukovodstvo“.

Državni vrh Hrvatske treba da kaže kuda to oni idu i kako vide Hrvatsku kao modernu državu – da li je to ponovo ‘za dom spremi’ u Glini, poručila je Branbić nakon čega je dobila aplauz prisutnih.