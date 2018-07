Danas je Ivanjdan

Pravoslavni vernici danas slave Ivanjdan, kao spomen na proroka Jovana Preteču i Krstitelja, koji je najavio Hristov dolazak. Ivanjdan je poznatiji i kao „devojački praznik“ zbog mnoštva rituala koji su posvećeni ženama.Jovan se naziva Krstiteljem, jer je u reci Jordan krstio Gospoda Isusa Hrista, kao i Pretečom, jer je najavljivao dolazak Hristov i pozivao ljude na pokajanje.

Crkva više insistira na pokajanju radi večnog života, ali narod se radije bavi ovozemaljsklim „životnim pitanjima“ – zdravlja, prijateljstva i, poslednje ali ne i zadnje – ljubavi.

Na dan ovog velikog sveca praktikuju se i različiti običaji. Jedan od njih je i pletenje venčića od poljskog bilja i cveća, kojim se kite kapije.

Venčići se čuvaju do narednog Ivanjdana, a bilje se koristi i u ishrani zbog blagotvornog uticaja.

Vencima od ivanjskog cveća pokazuje se da je priroda u razvoju došla do svoje najviše tačke – sredine leta i da se time „ovenčala“.

Prema narodnim verovanjima, Ivanjdan toliko dugo traje, da se sunce čak tri puta zaustavi tog dana. U mnogim našim krajevima, noć pre Ivanjdana devojke pale vatru, beru cveće i trave, pevaju i pletu vence.

Verovanje je i da se kroz vence od upletene jovanove trave na Ivanjdan provlače i žene koje nemaju decu a žele ih. Onda se potom sve kupaju u reci kako bi voda odnela urok ili bolest, a ako je žena imala nekoliko podbačaja, na dan Svetog Jovana posećuje osobe koje imaju ime Stana ili Stanka uzimaju strukove trave i prave svoj venac sa kojim se kupaju u reci.Žene koje su prethodnu noć plele vence od cveća i bilja sada to bilje čuvaju cele godine u kući kao lek protiv mnogih bolesti.

Veruje se i da devojke koje nisu udate danas treba da u saksiji posade malo žita koje će pogledati 12. juna, na Petrovdan. Ukoliko su klice kao prstenovi, to znači da će se na jesen sigurno udati.

Još jedan običaj nalaže da u prvi i poslednji zalogaj doručka treba dunuti i čuvati ga do večeri, a onda zajedno sa ogledalcem i malo ivera staviti pod jastuk da bi se u snu pojavio lik čoveka koji vam je suđen. Samo, morate da pazite da ne razbijete to ogledalce, jer to, kaže verovanje, znači da se nećete udati celog života.

Ljudi se na ovaj praznik još i bratime i kume „po Bogu i svetome Jovanu“.