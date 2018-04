‘Delfini’ bez finala Evropa kupa

Vaterpolisti Srbije nisu uspeli da se plasiraju u finale Evropa kupa, pošto su poraženi od domaćina Hrvatske sa 8:7.Delfini’ su u Rijeci bili dominantni tri četvrtine, konstantno imali prednost, ali ih je veliki pad u poslednjim osam minuta koštao mesta u finalu.Olimpijski i evropski šampioni ispustili su vođstvo 4:1 sa poluvremena protiv domaćina i šansu za zlatnu medalju u premijernom takmičenju, jer je završio kao drugi u B grupi iza Hrvatske.

Kapiten Srbije Filip Filipović dao je tri gola, dva Duško Pijetlović, a tri kod Hrvata postigao je Loren Fatović i to dva u trenucima odluke.

Srbija je odlično počela meč i bila je potpuno dominantna u prvoj četvrtini posle koje je imala dva gola prednosti (3:1). Dva gola postigao je Filipović, a u strelce se upisao i Duško Pijetlović.

Odbrana Srbije je bila na visokom nivou i u drugoj deonici i nije dozvolila Hrvatskoj da postigne gol. Pogotkom Dušana Mandića izabranici Dejana Savića su otišli na plus tri (4:1), ali se u trećoj četvrtini sve promenilo.

Pogodcima Fatovića, Vukićevića i Vrlića domaća selekcija je stigla do 5:4, da bi Lončar na početku poslednje četvrtine doneo Hrvatskoj izjednačenje.

Na nešto manje od šest minuta pre kraja meča Hrvatska je golom Vukićeviča preokrenula rezultat i stigla do prvog vodjstva od početka meča. Hrvatska je bila bolja u neizvesnoj završnici i nije dozvolila Srbiji da ponovo stigne do prednosti. Ekipi Dejana Savića ostaje borba za bronzanu medalju, sutra od 19 sati, a rival je najverovatnije Italija.