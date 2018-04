Deseto jubilarno izdanje Serbia Fashion Week 24.-29.aprila

Deseto jubilarno izdanje Serbia Fashion Week predstaviće najjači program do sada! Na našim prostorima do sada neviđen modni show, svečana dodela nagrada i nastup trenutno najpoznatije francuske šansonijerke Laure Prechac upotpuniće ekskluzivna revija ikone svetske mode, Thierry Muglera u Srpskom narodnom pozorištu 29. aprila.

Thierry Mugler, revolucionarni dizajner i miljenik velikih zvezda kao što su Diana Ross, David Bowie, Beyonce, Lady Gaga, Liza Minelli, Celine Dion i drugih, stiže prvi put u Srbiju, na Srpsku nedelju mode da prikaže svoje legendarne komade Visoke mode kakve do sada još nismo videli na našim prostorima. Njegov rad poznat je po revolucionarnoj upotrebi najrazličitijih materijala koji na futuristički, a u isto vreme glamurozan način predstavljaju ženu kao superheroinu sa naglašenim ramenima, elegantnom siluetom i jasnim linijama koristeći neočekivane materijale kada je visoka moda u pitanju a to su metal, veštačko krzno, lateks… O Muglerovim spektakularnim revijama ’90. godina još uvek se priča, a o njegovoj svestranosti govori i činjenica da je upravo on tvorac neprevaziđenog spota “Too Funky” Georgea Michaela, kao i kratkih filmova u kojima su glumile Isabelle Huppert i Juliette Binoche.

Reviju zatvaranja Serbia Fashion Week režiraće član institucije Visoke mode francuske i potpredsednik Serbia Fashion Week, Eymeric Francois, koji je sarađivao sa Muglerom od 1997. do 1999. godine, a koreografija će biti inspirisana zlatnim dobom visoke mode u Parizu, ’80. i ’90. godinama kada su supermodeli bili superzvezde. Za frizure modela će se pobrinuti Frederic Pavard iz Alexandre de Paris, legenda hair stylea koji je preko 40 godina radio sa čuvenim modnim kućama kao što su Chanel, Yves Saint-Laurent, Givenchy, Christian Dior, Pierre Balmain, Jean-Paul Gaultier i Thierry Mugler.

Serbia Fashion Week biće održan od 24. do 29. aprila na pet lokacija u Novom Sadu koje će modu predstaviti na nesvakidašnji način. Spektakularno otvaranje Serbia Fashion Weeka biće održano u Dunavskom parku, alternativna moda biće prikazana u Kineskoj četvrti – u SKC Fabrici, izložba u Galeriji Matice srpske, revijalni deo u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma, dok će zatvaranje biti održano u Srpskom narodnom pozorištu.

Otvaranje Serbia Fashion Week predstaviće pravu umetničku bajku. Uz učešće 150 manekena obučenih u modele dizajnera koji stižu iz 30 različitih zemalja sveta među kojima će biti najznačajniji svetski, regionalni i domaći modni kreatori, Serbia Fashion Week će pokloniti Novosađanima i svim modnim sladokuscima iz regiona i Evrope veče za pamćenje. Dunavski park koji će biti otvoren za sve posetioce biće pretvoren u jednu od najvećih modnih pisti Evrope a specijalni efekti i scenografija, uz pratnju orkestra i solista opere Srpskog narodnog pozorišta učiniće ga čarobnim. Sinergija mode i različitih umetnosti biće prikazana tokom specijalne izložbe u Galeriji Matice srpske, a zatvaranje Serbia Fashion Weeka tokom kog će biti upriličena i svečana dodela nagrada biće održano u Srpskom narodnom pozorištu.

Ulaznice za Serbia Fashion Week u prodaji su na prodajnim mestima GigsTixa i putem sajta http://gigstix.com/SerbiaFashionWeek