Đorđević: Razlika u roditeljskom dodatku do kraja godine

BEOGRAD – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je danas da će razlika u roditeljskom dodatku za drugo, treće i četvrto dete, roditeljima biti isplaćena do kraja godine.

Đorđević je tako odgovorio na pitanje da li je do njega došla informacija da još nisu počele da se sprovode mere za podsticanje rađanja koje su stupile na snagu 1. jula, odnosno da pojedini roditelji i dalje dobijaju stari iznos – za drugo dete 6.000 umesto 10.000 dinara.

„Zakon je počeo da se primenjuje 1. jula, za nešto retroaktivno, za nešto ne. Kad su u pitanju drugo, treće i četvrto dete, za njih će biti, retroaktivno, isplaćena razlika do kraja godine, u narednih šest meseci. Finansijska sredstva imamo, ona su obezbeđena“, rekao je Đorđević za konferenciji za novinare nakon sednice SES-a.

Upitan za kašnjenje isplata naknada porodiljama, Đorđević je istakao da tih kašnjenja više nema i da se isplaćuju najkasnije do 20-og u mesecu, za prethodni mesec.

Pojasnio je da je izmenjen zakon, upravo da ne bi više bilo kašnjenja, jer je ranije, kaže, postojao “korak više”, odnosno poslodavci su isplaćivali naknadu, a onda morali državi da pruže dokaz da su platili porodilji, kako bi im država refundirala ta sredstva.

Sada je, navodi, predviđeno da država isplaćuje direktno porodiljama, od trenutka kada odu na porodiljsko bolovanje.

„Nema kašnjenja. Odredili smo da 20. u mesecu bude datum za isplatu, vodili smo rečuna o isplati plata i penzija, kako ne bismo opteretili trezor, tako da ništa ne kasni“, rekao je Đorđević.

Izvor: Tanjug