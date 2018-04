Dodeljene godišnje nagrade Privredne komore Vojvodine

Čestitajući ovogodišnjim laureatima najviših priznanja Privredne komore Vojvodine, za istaknuta privredna ostvarenja , predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović kazao je da privrednog razvoja jednog društva nema bez preduzimljivosti i kreativnosti pojedinaca, uređenog privrednog ambijenta i dobro osmišljene i odlučno sprovođene ekonomske politike.

„Za to je, u poslednjih nekoliko godina, najbolji primer upravo naša zemlja i naša pokrajina. Najbolji dokazi za to su kontinuiran rast bruto-domaćeg proizvoda, ekspanzija investicija i otvaranje novih radnih mesta, stalno povećavanje industrijske proizvodnje i izvoza i, najzad, rapidan pad nezaposlenosti,“ rekao je predsednik Mirović.On je naglasio posebnu ulogu Privredne komore Vojvodine, jer, kako je rekao, ekonomskog i svakog drugog razvoja jedne zemlje nema bez povezivanja svih onih od kojih taj razvoj zavisi.„Uloga asocijacija, kakva je Privredna komora Vojvodine, je nezamenljiva. Moram da konstatujem da ova komora tu ulogu ispunjava sve efikasnije i za to, i sama, danas zaslužuje priznanje“, izjavio je predsednik Mirović.

Privredna komora Vojvodine nastaviće da afirmiše privredno stvaralaštvo i promoviše kompetentnost vojvođanskih privrednika, rekao je predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević. Za uspešno poslovanje i postignute vrhunske rezultate u 2017. godini nagrađeni su tri privredna društva: JP „Transnafta“ Pančevo, „Mikromarket“ Novi Sad i „Vrebalov agrar“ Novi Bečej, kao i i dva pojedinca sa teritorije AP Vojvodine – porodična firma Katalin Mužlai iz Bačkog Gradišta i Miroljub Kršanin, predsednik borda direktora kompanije „Tehnomarket“ Pančevo.

Svečanosti dodele godišnjih priznanja PKV prisustvovali su potpredsednici Pokrajinske vlade Đorđe Milićević, Mihalj Njilaš i Ivan Đoković i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević.