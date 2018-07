Dodik: Ivanić se otvoreno stavio u funkciju odbrane britanskih obaveštajaca

„BRITANSKI OBAVEŠTAJCI SU DOŠLI DA IVANIĆU PRAVE ATMOSFERU PRED IZBORE“

• „Jasno je da je da on kao član Predsedništva BiH propustio da odgovori kako je moguće da nadležni ne progovore nijedne reči o dolasku Britanaca. BiH je suverena i valjda bi neko za tako nešto morao da zatraži saglasnost organa BiH. On se, naravno, nije setio da se upita odakle pravo Britancima da sami ubacuju i povlače vojnike u BiH kad god to hoće, jer je to naravno nemoguće“

• „SNSD jeste moćan i jeste jak i to će i ostati i na sledećim izborima, i nakon njih. Ivanić to savršeno dobro zna. Kao što i savršeno dobro zna da smo mi patriotska stranka, stranka koja brani interese Srpske, za razliku od Saveza za promjene, u čijem sastavu je i njegov PDP“

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se srpski član Predsedništva BiH Mladen Ivanić otvoreno stavio u funkciju odbrane britanskih obaveštajaca, jer su „došli da njemu prave atmosferu pred izbore za njegovu podobnost kod naroda“ i zato je, verovatno, žestoko stao u njihovu odbranu.

„Jasno je da je da on kao član Predsedništva BiH propustio da odgovori kako je moguće da nadležni ne progovore nijedne reči o dolasku Britanaca. BiH je suverena i valjda bi neko za tako nešto morao da zatraži saglasnost organa BiH. On se, naravno, nije setio da se upita odakle pravo Britancima da sami ubacuju i povlače vojnike u BiH kad god to hoće, jer je to naravno nemoguće“, istakao je Dodik Srni.

Predsednik Srpske je ocenio da se Ivanić u potpunosti stavio u funkciju pravdanja dolaska Britanaca i objašnjavanja kako to nije ništa, jer zna da su ti ljudi upravo tu da omoguće da on i njegovi poltroni lakše dobiju verifikaciju od naroda na predstojećim izborima.

„Činjenica je da su u BiH došli britanski specijalci za prisluškivanje/uznemiravanje, podmetanje i stvaranje vanrednih situacija i nije reč o običnih 40 prašinara kako to želi da predstavi srpski član Predsedništva BiH Mladen Ivanić“, upozorio je Dodik, koji je predsednik SNSD-a.

Na molbu Srne da prokomentariše Ivanićevu izjavu da „ne može da shvati da se taj moćni SNSD, koji toliko veruje u svoju snagu i istorijsku ulogu, plaši 40 vojnika koji su se pojavili u BiH“, Dodik je naglasio da se SNSD ne boji njih, već ukazuje na Ivanićeve propuste koje je napravio kao srpski član Predsedništva BiH.

„SNSD ukazuje da Ivanić ne radi svoj posao kao što ga nije radio ni u protekle četiri godine. Ni sada Ivanić nije zatražio objašnjenje u vezi sa dolaskom Britanaca. Kako je moguće da se svi bave time osim Mladena Ivanića čiji je to posao? Sada ide i korak dalje pa tu priču prebacuje na Savet za sprovođenje mira, koji će održati sednicu nakon izbora. To je opet jedna od podvala svojstvena Ivaniću i zato je sinoć pričao i iznosio razne izmišljotine“, istakao je Dodik.

Dodik je poručio Ivaniću da SNSD jeste moćan i jeste jak i da će to ostati i na sledećim izborima, i nakon njih.

„Ivanić to savršeno dobro zna. Kao što i savršeno dobro zna da smo mi patriotska stranka, stranka koja brani interese Srpske, za razliku od Saveza za promjene, u čijem sastavu je i njegov PDP. Stoga, SNSD principijelno ne prihvata da bilo koji stranac dođe tu, da se bavi pitanjem izbora i ugrožava izborni proces sa stanovišta prava naroda da odlučuje i slobodno iskaže svoju izbornu volju, pa bili to i Britanci, koje Ivanić simpatiše, brani, sa kojima se slaže i pokušava i nas da ubedi u njihovu navodnu dobronamernu ulogu“, poručio je Dodik.

Srna