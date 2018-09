Dragana Milošević: Kroz svetlost reči do umetnosti besedništva

„Izuzetna mi je čast što sam u prilici da vam se večeras obratim i da otvorim ovaj izuzetno važan, rekla bih uzvišen festival koji, zahvaljujući pre svega vašem entizijazmu i istrajnosti, traje evo već 27 godina“ istakla je sinoć otvarajući 27. Festival besedništva u pozorištu „Dobrica Milutinović“ u Sremskoj Mitrovici, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević.

Ona je naglasila da je nemoguće, tim povodom, a u ovom čarobnom ambijentu, ne vratiti se, na trenutak, u davno vreme carskog Sirmijuma, u kojem je besedništvo već bilo umetnost, što je, uostalom, ostalo i do danas.

Kako je u svom izlaganju istakla, apsortofirajući da bogovi ništa lepše nisu mogli da podare čoveku od veličanstva reči, zapisao je, još tada, čuveni rimski učitelj oratorstva Kvintilijan i u istinitosti tog iskaza se, mada su od tada minuli vekovi i milenijumi, ništa nije izmenilo. Jer, upravo je njeno veličanstvo reč, bila i ostala ono čime saopštavamo svoje poruke, ono u šta zgušnjavamo svoja osećanja, ono što nas izdvaja od svega što na ovoj planeti živi, hoda i diše…

„Zato – kako je pisao naš veliki pisac i retoričar Branislav Nušić – „reč kojom se iskazuje misao i jeste uvek smatrana kao viša, božanska moć, darovana čoveku da ga uznese iznad ostalih bića“ podsetila je resorni sekretar i dodala da je i Nušić, zbog toga, besedništvo smatrao umetnošću i to umetnošću koja ima jednu važnu prednost u odnosu na sve druge umetnosti.

Po njenim rečima to je neposrednost, jer svi drugi umetnički izrazi čovekove duhovne stvaralačke moći, naime, posredno dopiru do nas – slikarstvo kroz boju, skulptura kroz zemlju, kamen ili bronzu, književnost kroz pisanu reč, muzika kroz instrumente… Sve te umetnosti se, dakle, služe vidljimim, materijalnim sredstvima sopstvenog iskazivanja, samo je besedništo umetnost u kojoj toga nema – ono je neposredni izraz duše čovekove.

I zato, kako kaže taj naš veliki pisac, upravo besedništvo uvek ostaje usamljeno i uzvišeno među svim umetnostima.

U to ćemo se, duboko verujem,smatra Dragana Milošević, uveriti i tokom ovog festivala, koji je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama s radošću podržao. I to ne kažem samo zato što to ova i ovakva prilika nalaže ili zato što je to politički oportuno. Ne! Podrška istinskim, uzvišenim vrednostima i kreativnim stvaraocima u svim segmentima kulture, iskreno je i trajno opredeljenje sekretarijata na čijem sam čelu i Pokrajinske vlade u celini. I tako će, budite uvereni, biti i ubuduće, pa stoga s radošću proglašavam 27. festival „Sirmijum luks verbi – Sirmijum svetlost reči“ otvorenim.

Pobednik ovogodišnjeg festivala u kategoriji autorske besede je Janko Balšić sa Pravnog fakulteta u Beogradu, koji je besedio na temu „Čemu ovaj život, kada niko iz njega nije izašao živ?“. U kategoriji interpretacije lauret je Nikola Stanković sa Fakulteta umetnosti u Prištini – Zvečan, Kosovska Mitrovica, za „Besedu o Opidu-Aleksandar Makedonski“, dok je u trećoj kategoriji ex tempore interpretaciji, za najboljeg besednika proglašen Stefan Dragičević iz Centra za nacionalnu politiku u Beogradu, za besedu „ Čuj Arčibalde Rajse“.

Ove godine, besede je govorilo deset učesnika, a za pobednike su obezbeđene bogate i vredne nagrade, kao i Venac besedništva.