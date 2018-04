Dragana Milošević: Kulturno nasleđe uobličava nacionalni i kulturni identitet

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević pozdravila je učesnike druge međunarodne ekspertske konferencije Instituta regiona Evrope iz Salcburga, koja je pod nazivom „Kulturno nasleđe – dodata vrednost za regione“, danas u Skupštini Vojvodine okupila domaće i evropske stručnjake u oblasti zaštite kulturnog nasleđa.

Pokrajinski sekretar Dragana Milošević istakla je da je Vojvodina reprezentativan prostor za teme koje je ova konferencija pred sebe postavila, iz najmanje dva razloga.

Prema njenim rečima, prvi je činjenica da se radi o prostoru koji je, kroz sve prethodne vekove, bio mesto susretanja, preplitanja i međusobnog prožimanja različitih naroda, kultura, vera, pa i civilizacija.To je, naravno, kako je rekla, stvorilo jedno raskošno kulturno nasleđe koje živi u najraznovrsnijim i najbogatijim raznolikostima i koje ovom regionu sigurno daje posebnu vrednost. Upečatljive tragove svog bivstvovanja ovde je ostavilo mnoštvo naroda – stari Rimljani, Srbi, Mađari, Nemci, Slovaci, Rumuni, Rusini,Bunjevci, Hrvati, Jevreji i mnogi drugi.

Pokrajinski sekretar Dragana Milošević navela je niz primera.Nasleđe kasne antike koncentrisano je u antičkom Sirmijumu koji se nalazi na području današnje Sremske Mitrovice, a koji je, u svoje vreme, bio jedan od četiri najznačajnija centra velikog Rimskog carstva.Nasleđe srednjeg veka, u svim njegovim nijansama, najbolje simbolizuju tvrđava i franjevački samostan u Baču čija istorija je uobličena u projekat „Vekovi Bača“ i koji se nalazi na Preliminarnoj listi svetske kulturne baštine UNESKA.

Za srpski narod prostor Vojvodine bio je prostor čuvanja i uobličavanja nacionalnog i kulturnog identiteta, što nam je, prema rečima Dragane Milošević, u nasleđe ostavilo i raskoš fruškogorskih manastira, od kojih su neki, poput carske lavre Krušedola, stariji od pet vekova.Navela je i Petrovaradinsku tvrđavu, kao vrlo izražen simbol vojne arhitekture i jednu od najočuvanijih tvrđava te vrste na tlu Evrope, kao i niz drugih objekata i spomenika, uključujući i one kojima su obeleženi događaji iz burnog 20. veka.

Podsetivši da je drugi valjan razlog da upravo Vojvodina i Novi Sad kao njen administrativni centar budu domaćini ove konferencije, Dragana Milošević je rekla da je to naš odnos prema značaju kulturnog nasleđa i njegovog očuvanja.„Baš kao što je nacionalna šarolikost pokrajine spojena u sklad kojim se ponosimo, tako i čuvanje svega što su nam ostavili vekovi koji su za nama i generacije koje su u njima živele – bez obzira kojoj civilizaciji, naciji ili konfesiji da su pripadali – smatramo prvorazrednim zadatkom i obavezom, ne samo prema onima koji su sve to stvorili, nego i prema onima koji će doći posle nas i kojima smo dužni da sve to sačuvamo. I, naravno, prema širem okruženju, jer kulturno nasleđe treba, prevashodno, da se čuva na regionalnom nivou, ali je i univerzalna vrednost koja mora da bude dostupna svima,“ rekla je Milošević.

Učesnicima su se obratili predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, član Gradskog veća Novog Sada zadužen za kulturu Dalibor Rožić, predsednik Instituta regiona Evrope Franc Šausberger, koji je ujedno i član Komiteta regiona i specijalni savetnik u Evropskoj komisiji u Briselu i Johanes Iršik, direktor Austrijskog kulturnog foruma.