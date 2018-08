„Društvo, ko vozi kući?“ – besplatan prevoz u većim gradovima Srbije tokom Belgrade Beer Fest-a

U okviru kampanje „Društvo, ko vozi kući?“, koju kompanija HEINEKEN Srbija realizuje sa ciljem promocije odgovorne konzumacije, za posetioce Belgrade Beer Fest-a biće organizovan besplatan i bezbedan međugradski prevoz iz Novog Sada, Niša i Kragujevca. Kampanja se organizuje tradicionalno već šestu godinu zaredom, a za ljubitelje piva i dobre muzike u Beogradu organizovan je besplatan prevoz od i do beogradskog festivala piva, sa četiri ključne tačke u našem glavnom gradu. Posetioci festivala imaće i priliku da učestvuju u interesantnim i edukativnim aktivnostima na temu odgovorne konzumacije, koje ih očekuju na #EnjoyResponsibly zoni u okviru festivala.

Za besplatan prevoz iz Novog Sada, Niša i Kragujevca do Belgrade Beer Fest-a možete da se prijavite putem e-mail adrese belgradebeerfest@gmail.com . Prijave traju do nedelje, 12. avgusta 2018. godine (do 12.00 časova), a broj mesta je ograničen.

Za detaljnije informacije o načinu prijave, preuzimanju vaučera i redu vožnje posetite: www.heinekensrbija.rs ili www.belgradebeerfest.com .