Dva kola Svetskog kupa u modelarstvu u Zrenjaninu

Najava takmičenja svetskog kupa u vazduhoplovnom modelarstvu

Vazduhoplovni modelari koji se takmiče u okviru svetskog kupa u kategorijama F1A,B,C, okupiće se predstojećeg vikenda u Aradcu kod Zrenjanina, kako bi nastupili na međunarodnim takmičenjima „35.Srem kup“ i “51. Đorđe Žigić kup“. Domaćin „Srem kupa“ je Aero klub „Nova Pazova“ 16. juna, dok je sledećeg dana neposredni organizator „Đorđa Žigića“ Aero klub „Franjo Kluz“ iz Zemuna.

Prema programu takmičenja, planirano je da takmičari svoje modele startuju u osam časova ujutru oba dana i da se izvede ukupno sedam turnusa do 15 časova. Ukoliko nakon svih sedam turnusa bude takmičara sa istim brojem bodova, dodatni letovi tzv. flaj of biće organizovan nakon 18 časova. „Na oba takmičenja je prijavljeno oko 140 takmičara, ali očekujemo dolazak i učešće oko 100-ak takmičara. Pored domaćina Srbije, od zemalja učesnica ugostićemo i takmičare iz Amerike, Rusije, Izraela, Mađarske itd. Velika brojnost takmičara je posledica održavanja dva kola svetskog kupa u jednom vikendu, što je određena pogodnost za učesnike koji dolaze. Takođe je i posledica dobrih organizacija svih prethodnih takmičenja na ovom terenu,“ kaže jedan od organizatora i predsednik AK „Nova Pazova“, Nikola Bunčić.

Podsetimo, na ovom terenu je 2016. godine održano Evropsko prvenstvo u klasama F1A,B,C, a pored toga Aradac je dugogodišnje stecište vazduhoplovnih modelara i lokacija modelarskih takmičenja iz kalendara Vazduhoplovnog saveza Srbije.

Od početka godine su ukupno održana 22 takmičenja u okviru svetskog kupa u vazduhoplovnom modelarstvu u ovim klasama, a do decembra meseca predstoje još 42 takmičenja. Imajući u vidu broj takmičenja čiji rezultati ulaze u obračun najboljih na kraju godine, neće biti ni malo lako naći se na najvišim pozicijama. Ali u prethodne tri godine naš junior Bojan Gostojić je suvereno držao prvo mesto u klasi F1B i donosio Srbiji zlatne medalje. Sistem takmičenja svetskog kupa u vazduhoplovnom modelarstvu je ustanovljen 1987. godine od strane aeromodelarske