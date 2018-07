EXIT jako od starta: Večeras su Migos, Fever Ray, LP, Sevdaliza, Richie Hawtin, Amelie Lens..

Sunce je konačno donelo prave letnje temperature i Novi Sad uz lepo vreme tokom celog vikenda dočekaće dosad rekordan broj od 55.000 turista! Svi oni uz domaću publiku dolaze da posete aktuelnog festivalskog šampiona Evrope – EXIT, a sve je spremno za početak 18. festivalskog izdanja čije će kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi biti otvorene večeras od 19h za program sve do ponedeljka ujutro. Uzbudljivo je bilo i sinoć u prepunoj Visa – FIFA World Cup™ zoni u EXIT kampu gde je na velikom ekranu prenošena utakmica između Hrvatske i Engleske, ali i na tvrđavi gde su na generalnim probama glavne bine zasijale u svom punom sjaju i prikazale delić spektakla koji nas očekuje u narednim danima! Sve do 19h, na prodajnim mestima Gigs tix moći će da se kupe ulaznice za prvu noć po ceni od 2.990 dinara, dok će na festivalskim blagajnama ulaznice za četvrtak moći da se kupe za 3.500 dinara. Na glavnoj bini festivala večeras nas očekuje nastup super-aktuelne rok kantautorke LP već od 21:00, tačno u 22:40 u okviru ceremonije otvaranja nastupiće jedna od najvećih baletskih zvezda našeg doba – Sergej Polunjin uz Almazian Symhony i spektakularan vatromet na kraju ceremonije. Od 23:30 sledi art-pop senzacija Fever Ray, nakon čega glavni šou stiže u 00:55 kada na scenu izlazi globalni muzički fenomen i najpoularniji svetski trio Migos! Oni će na sa publikom na Exitu proslaviti rođenje ćerke jednog od članova, Offseta, koju je juče dobio sa megapopularnom reperkom Cardi B!



Vatreno će biti i na mts Dance Areni na koju stiže zvezda u nezadrživom usponu na sam tron svetske scene Amelie Lens! Nakon nje redom na scenu izlaze planetarni hedlajneri, berlinski tehno simbol Ben Clock, švedski titan Adam Beyer u zjaedničkom nastupu sa svojom životnom izabranicom Idom Engberg, a za samo jutarnje finale na Areni, očekuje nas apsolutna ikona svetske elektronske scene Richie Hawtin! Večeras nas na tvrđavi očekuje i nova trip-hop kraljica Sevdaliza, te niz sjajnih regionalnih izvođača kao što su Detour, Marko Louis, Ritam nereda, Goblini na Addiko Fusion bini. Na Explosive bini biće žestoko uz Slapshot i Dog Eat Dog, večeras će čuveni londonski klub fabric na No Sleep Novi Sad bini okupiti imena kao što su Daniel Avery b2b Rodhad, Craig Richards b2b Nicolas Lutz, Midland i Tijana T, dok Vatra i Hazze dolaze na Cockta Beats&Bass binu. Brojni izvođači, ali i drugi nemuzički sadržaji očekuju nas na preko 40 bina i drugih zona širom tvrđave, a satnica samo sa muzičkim programom festivala dostupna je na ovom linku.

U prodaji su i dnevne ulaznice za petak i subotu takođe po ceni od 2.990 dinara, dok ulaznice za nedeljno finale, najveće dosad i najtraženije, mogu da se kupe po ceni od 3.590 dinara! Četvorodnevne ulaznice su rasprodate, dok su u prodaji četvorodnevni VIP Gold paketi. Upozoravamo i sve posetioce da ulaznice ne kupuju na crnom tržištu jer se svake godine pojave falsifikati ili kopije elektronskih ulaznica, čiji je bar-kod nevažeći čime sebe izlažu neprijatnom iznenađenju na ulazu. Samo EXIT ulaznice kupljene u zvaničnoj prodajnoj mreži Gigs Tix i na festivalskim blagajnama na tvrđavi su jedine sigurne.

Preuzmi mobilnu aplikaciju razvijenu u saradnji s Deezerom

Od danas je dostupna EXIT mobilna aplikacija osmišljena sa Deezer striming servisom, kako za iOS operativne sisteme preko App Store servisa, tako i za Android operativne sisteme preko Google Play servisa, a u oba slučaja potrebno je u pretraživače ovih servisa uneti naziv aplikacije „EXIT festival“. Aplikacija omogućava ljubiteljima festivala da u samo nekoliko koraka provere program i satnicu ovogodišnjeg Exita sa nekim od najvećih i najuzbudljivijih izvođača danas, ali i da naprave personalizovanu listu favorita koje žele da slušaju! Uz Deezer plejlistu u okviru same aplikacije, ljubitelji vrhunske muzike moći će da uživaju u hitovima koji će se oriti sa Petrovaradinske tvrđave tokom četiri festivalska dana. Aplikacija sadrži i druge korisne karakteristike, kao što je mogućnost da se korisnici sa lakoćom snalaze na mapi festivala sa 40+ bina i zona, kupe ulaznicu, pristupe zvaničnim društvenim stranicama festivala, provere bogatu festivalsku ponudu hrane putem Foodland opcije, a zahvaljujući push notifikacijama, idealan je način da se saznaju najnovije informacije vezane za festival!

Vremenska prognoza

Najpoznatiji servisi koji se bave meteorološkom prognozom saglasni su u jednom – od 12. do 15. jula nas u Novom Sadu očekuje lepo vreme bez padavina, kao stvoreno za uživanje u nastupima najvećih muzičkih zvezda tokom večeri ili dnevnom chillu u EXIT Villageu i provodu na zvaničnim EXIT afterima.