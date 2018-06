EXIT pojačava dugačak spisak hedlajnera: stiže i rep superzvezda French Montana

Ovogodišnji EXIT festival okupiće na jednom mestu najtraženije zvezde današnjice, a ova udarna selekcija upravo je postala jača za još jednog superstara! Pravo sa vrhova svetskih top lista u petak, 13. jula, na glavnu binu zvanično najboljeg evropskog festivala stiže jedan od najtraženijih svetskih repera, French Montana! Famozni muzičar iz Bronksa vlasnik je albuma i singlova sa vrha američke top liste, te osvajač tri prestižne BET nagrade, uz tri Gremi i dve Billboard nominacije, a njegov multiplatinasti hit „Unforgettable“, prošle je godine eksplodirao na radio stanicama širom sveta i danas ima vrtoglavih 700 miliona YouTube pregleda! French je sarađivao sa plejadom zvezda, kao što su još jedni hedlajneri ovogodišnjeg EXIT festivala, jedna od najvećih grupa današnjice – Migos, ali i David Guetta, The Weeknd, Kanye West, Jennifer Lopez, Miley Cyrus, Wiz Khalifa, Jason Derulo, Afrojack, Cardi B, Drake, Rick Ross i brojni drugi, dok mu je izdavač niko drugi do P. Diddy. Nije mu odoleo ni Holivud, pa najpopularniji superheroj koji puni bioskopske sale širom sveta, Deadpool, u soundtracku ima njegov aktuelni hit „Welcome To The Party“ koji se nalazi visoko na YouTube „trending“ listi!

Ovo veliko pojačanje nije i jedino, jer je završna žurka i dosad najveće finale Exita uz Davida Guettu, Martina Garrixa, Alice Merton, Ninu Kraviz, Tale of Us, Red Axes i brojne druge, upravo postalo još veće! Na glavnu binu EXIT festivala dolazi misteriozni američki hitmejker ZHU, te popularni amsterdamski bluz-fank bend My Baby, miljenici evropskih festivala, koji su svirali na gigantskom Glastonberiju čak šest puta! U isto vreme, na mts Dance Areni će se već najavljenom tandemu Tale of Us i beskompromisnoj tehno kraljici Nini Kraviz u nedelju uveče pridružiti i italijanski DJ maestro Joseph Capriati, harizmatični i nepredvidivi Danac Kolsch, prva dama berlinske elektronske scene Dana Ruh i izvanredni banjalučko-sarajevski dvojac After Affair! Za pravu groznicu subotnje večeri koju ove godine predvode Solomun i Boris Brejcha, na Arenu dolazi i britanski hit trio Disciples, koji su od svog prethodnog nastupa na Exitu izbacili nove megahitove među kojima je i letnja house himna „On My Mind“!

Autentični duh Bronksa, gde je French Montana odrastao, i Maroka, gde je rođen, itekako su vidljivi u njegovim zaraznim numerama koje su zaludele svet u poslednjih nekoliko godina, a zvezdana prašina za njim digla se nakon objavljivanja izdanja „Casino Life 2: Brown Bag Legend“, na kojoj se našao hit „Moses“ gde mu gostuju i Migos. Muzičku scenu uzdrmao je ponovo objavljivanjem drugog albuma „Jungle Rules“ koji se momentalno našao na trećem mestu prestižne Billboard 100 liste, a glavni singl „Unforgettable“ dospeo je na treće mesto Billboard Top 100 liste pesama, kao i prvo mesto US Hip-Hop liste, a platinasti tiraž dostigao je u preko 20 zemalja sveta!

Nema sumnje da će ženski deo publike EXIT festivala posebno uživati tokom nastupa i osetiti sav „swag“ ovog repera i velikog šarmera, a njegovoj harizmi nije odolela ni Kloi Kardašijan, jedno od najprepoznatljivijih lica televizije i Instagrama, pa su French Montana i članica „prve američke TV porodice“ godinu dana bili u vezi. Njegova volja je čelična, ambicija gigantska, a raspored gust – pored skupljanja milijardi pregleda, mnogobrojnih nagrada i nominacija, French Montana se pokazao i kao veliki humanitarac i glasni zagovornik besplatnog zdravstvenog osiguranja, a započeo je i globalnu kampanju za izgradnju centra za majke i bebe i Ugandi. Njegov aktivizam je još jedan razlog zbog čega je odabran da nastupi na glavnoj bini EXIT festivala, koji i sam baštini društveni aktivizam kao jedan od svojih stubova.