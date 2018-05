EXIT slavi evropsku titulu – sutra velika proslava Dana pobede u Novom Sadu

U duhu obeležavanja Dana pobede nad fašizmom, u Novom Sadu će sutra biti održano veliko slavlje na tri lokacije, kojim će Novosađani ujedno proslaviti i titulu Najboljeg velikog evropskog festivala koju je EXIT nedavno osvojio po drugi put u ovoj deceniji! Muzički program počeće već u 19.30h, kad će na tradicionalnoj manifestaciji Ritam Evrope! u organizaciji Studentskog kulturnog centra Novi Sad na Trgu slobode nastupiti novosadski sastav Tri kapljice, nakon kojih će na centralnom novosadskom platou u 20.20h na binu izaći njujorški bend The Toasters. Slavlje se nastavlja u 21.40h nastupom popularnog rok sastava iz slobodarske Rijeke, Leta 3, a u 23h na scenu dolaze legende domaće i regionalne muzičke scene, Disciplin A Kitschme. Žurka se ne zaustavlja, već će u duhu proslave Exitove titule biti nastavljena u popularnom novosadskom klubu Quarter, gde program počinje već u 22h, kad će nastupiti Dušan Nikolić b2b Runy, a nakon njihovog seta u 23.30h nas očekuje sarajevski tech-house After Affair. Pobednička fešta nastaviće se u 1h uz francuskog tehno barda Zadiga i trajati sve do 5h uz b2b set domaćih tehno heroja Avoida i Klausa.

Takođe povodom Dana Evrope, 9. i 10. maja će u Studiju M u organizaciji Fondacije Novi Sad 2021 biti održana konferencija na kojoj će biti predstavljene različite prakse u Evropi i regionu o održivosti kulturnih prostora. Ključno pitanje ovog dijaloga jeste kako su kulturni prostori uspeli da prilagode svoju ulogu društvenog i edukativnog subjekta zahtevima za ekonomskom samoodrživošću. Takođe, pitanje je i da li su i na koji način uspeli da zadrže svoju nezavisnu ulogu u odnosu na zvaničnu državnu kulturnu politiku i ideologiju, i time (p)ostanu ključni elemenat razvoja zajednice i društva. Na konferenciji „Neutralno“ učestvuju menadžeri nekih od najuspešnijih kulturnih prostora iz Nemačke, Austrije, Francuske, Švedske, Italije, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Kroz četiri panela i dve radionice učesnici će se upoznati sa različitim pristupima i modelima u upravljanju i održivosti prostora za kulturu. Na konferenciju je pristigao veliki broj prijava iz zemlje i regiona (Rumunija, Mađarska, Crna Gora, Hrvatska), ali i iz Italije, Poljske i Nemačke. Konferencija se realizuje uz podršku EUNIC klastera, Gete instituta, Ambasade Švedske u Beogradu, Austrijskog kulturnog foruma i Francuskog instituta.

Ulaz na programe u okviru Dana pobede je slobodan, dok je za učešće na konferenciji „Neutralno“ potrebno da se zainteresovani prijave putem aplikacionog formulara na sajtu Novi Sad 2021.