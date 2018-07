Građani prepoznali značaj nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, poreska disciplina sve bolja

Beograd, 02. jul 2018. – Tokom drugog ciklusa nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ uz rekordno učešće 41% građana i 11 miliona koverata, zabeležena je promena odnosa građana prema sivoj ekonomiji koja se registruje kroz jačanje poreske discipline, rast naplate poreskih prihoda i skok u korišćenju platnih kartica prilikom kupovine.

Imajući u vidu da sada svaki drugi građanin traži račun jer zna da je to zakonska obaveza trgovca i potvrda da je platio porez, nagradna igra je neposredno uticala na promenu odnosa građana prema sivoj ekonomiji i podstakla Vladu da intenzivira sprovođenje mera iz Nacionalnog programa, ocenili su ministri Vlade Srbije na konferenciji „Prvo poluvreme Godine borbe protiv sive ekonomije“.

Predsednik Koordinacionog tela Vlade Srbije za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović istakao je da je pored organizacije nagradne igre u prvoj polovini 2018. usvojen niz važnih mera Nacionalnog programa među kojima su izrada nacrta zakona o naknadama, značajno su uvećane kazne za neizdavanje fiskalnih računa, pripremljen popis 2.500 procedura u cilju smanjenja birokratije i počela su s radom posebna odeljenja tužilaštava za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.

– Najznačajniji pomak ostvaren je usvajanjem Zakona o pojednostavljenom angažovanju sezonskih radnika u cilju suzbijanja rada na crno. U drugoj polovini godine očekuje nas primena programa poreskog oslobođenja početnika u poslovanju, start pilot faze sistema eInspektor, a u planu je i rad na reformi paušalnog oporezivanja i sistema fiskalizacije – rekao je Nedimović koji se zahvalio građanima na velikom učešću u nagradnoj igri i privredi okupljenoj u Savezu za fer konkurenciju i NALED-u na podršci u organizaciji.

Predstavnica Saveza i direktorka kompanije Masterkard za Srbiju, Crnu Goru i BiH Jelena Ristić izjavila je da privreda podržava sistemski pristup suzbijanju sive ekonomije i to je razlog zašto je Savez zajedno s drugim društveno-odgovornim kompanijama podržao dva ciklusa nagradne igre i edukativnu kampanju sa više od pola miliona evra, ali i iskustvom i ekspertizom pomogao da dobijemo kvalitetan Nacionalni program.

– Ohrabruje činjenica da kako poslovni sektor, tako i građani prepoznaju značaj transparentnosti finansijskih tokova društvu, a veću svest o tome svakako možemo pripisati edukativnom elementu nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“. U prvom kvartalu ove godine kada je nagradna igra i sprovedena, zabeležen je rast plaćanja karticama od 18,82% i njihove vrednosti za 14,38%, pa bismo voleli da vidimo nova javno-privatna partnerstva i efikasno sprovođenje Nacionalnog programa kako bi se nastavilo sa snažnim delovanjem protiv problema sive ekonomije – rekla je Ristić.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević predstavio je izveštaj o realizaciji nagradne igre koji pokazuje da su građani poslali 10,7 miliona koverti. Podeljena je 291 nagrada ukupne vrednosti 257 miliona dinara.

– Tokom trajanja nagradne igre uočena je veća spremnost građana da ukažu na slučajeve poslovanja mimo propisa. Podaci Poreskog alarma pokazuju da su građani u periodu od januara do aprila 2018. podneli 13% više prijava nego u istom periodu prethodne godine, i čak 55% prijava više u odnosu na baznu 2016. godinu. O sivoj ekonomiji i nagradnoj igri u prvih pet meseci zabeležene su ukupno 3.172 medijske objave – rekao je Đorđević i dodao da je prema podacima Poreske uprave u prvih pet meseci zabeležen rast naplate poreza od 8,4%.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić posebno se osvrnuo na takmičenje gradova i opština u okviru nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ i istakao da su građani Bele Palanke, Blaca, Dimitrovgrada, Kikinde, Kule, Medijane, Savskog venca, Vranja i Vrbasa odgovornim ponašanjem pomogli da njihove zajednice osvoje nagradni fond od po 23.000 evra za ulaganje u projekte od javnog značaja.

– Građani su svojim glasovima odlučili da najveći deo novca namene najmlađima. Vranje i Blace opremiće osnovne škole, a Bela Palanka, Vrbas i Savski venac sredstva usmeravaju u opremanje vrtića, opremanje senzorne sobe za decu s invaliditetom i uređenje dečijeg igrališta. U Kuli i Medijani novac će uložiti u opremanje hitne pomoći i doma zdravlja, u Kikindi za nabavku vozila za prevoz korisnika Centra za socijalnu zaštitu, a u Dimitrovgradu za uređenje platoa ispred Centra za kulturu – naglasio je Ružić.

Podaci istraživanja koje je za potrebe NALED-a sprovela agencija IPSOS tokom maja na uzorku od 1.025 ispitanika pokazali su da 70% građana smatra da siva ekonomija nije opravdana i 90% podržava njeno suzbijanje. Trećina građana istakla je da ih je nagradna igra motivisala da uzimaju fiskalne račune prilikom svake kupovine i još 13% da su motivisaniji da plaćaju karticama. U novom ciklusu učestvovalo bi 42% anketiranih.

Čak 93% građana uvek ili često prilikom kupovine dobije neku vrstu računa, a da je došlo do jačanja poreske discipline pokazuje podatak da 48% ispitanika zahteva račun u slučaju da ga ne dobiju (skok sa 40% u odnosu na 2017.). Uz to, 26% građana prijavilo bi objekat u kojem ne dobiju fiskalni račun (porast sa 22% u prošloj godini).

Priznanja za najbolje

Ministri Vlade Srbije uručili su plakete zahvalnosti privredi koja podržava Godinu borbe protiv sive ekonomije i nagradnu igru. Plakete su dobile kompanije Masterkard, Telekom Srbija, Pošta Srbije, BAT, Gomeks, Gorenje, DIS, Dunav osiguranje, JTI, Koka Kola HBC, Moj Kiosk, Tehnomanija, Filip Moris, Forma ideale i Ušće šoping centar. Predstavnici devet pobedničkih lokalnih samouprava preuzeli su priznanja za najaktivniji doprinos suzbijanju sive ekonomije i čekove na 23.000 evra za ulaganje u projekte po izboru njihovih građana.