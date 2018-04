Gradonačelnik obišao radove na saobraćajnim površinama u Petrovaradinu i Sremskoj Kamenici

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je radove na održavanju objekata putne privrede, koje realizuje JKP “Put“, na Petrovaradinskoj tvrđavi, a potom i u Sremskoj Kamenici kod parka na ulasku u “Dečje selo“. Tom prilikom on je naglasio da je sezona radova na putnoj infrastrukturi počela upravo na prostoru Petrovaradinske tvrđave, najprepoznatljivijeg simbola grada. Radovi se izvode na kolovozu, od ulaza iz Preradovićeve ulice do platoa ispred Muzeja Grada Novog Sada, ali se sređuju i pešačke staze i zelene površine, a vrednost tog posla je 20 miliona dinara.

– Ovaj prostor biće mnogo reprezentativniji, jer se radi o kvalitetnom poduhvatu. Na potezu od tunela do platoa ispred Muzeja, nema više asfalta, već su vraćene kocke što je ambijentalno mnogo lepše. Zavod za zaštitu spomenika kulture nastavlja radove u podgrađu, a i ove godine je visok nivo investicija, i biće izdvojeno preko 100 miliona dinara za obnovu objekata. Takođe, Uprava za građevinsko zemljište i investicije u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije, investira oko 80 miliona dinara u sređivanje dela kod Ulice Prote Mihajldžića u podgrađu Petrovaradina. Očekujem da ćemo do 2021. godine kada ćemo biti Evropska prestonica kulture, imati potpuno sređene Tvrđavu i podgrađe, a neće biti zapostavljeni ni ostali delovi grada – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Kako je rečeno tokom obilaska, sanirana je kolovozna konstrukcija u ulicama Sedme vojvođanske brigade i Kneza Mihajla u Sremskoj Kamenici, a sređuju se i saobraćajne površine oko “Dečjeg sela“, i vrednost tih radova je 25 miliona dinara.

– Krenula je i prva faza investicije od 70 miliona dinara u Kamenički park, koju Grad i Pokrajina finansiraju u odnosu pola-pola, a realizuje JKP “Gradsko zelenilo“. Iduće godine uslediće druga faza tog projekta i Kamenički park biće najlepši park u Srbiji. Čeka nas izazovan posao na donjem delu Tvrđave, gde je pre nekoliko dana otpao veći kamen na kolovoz, pa će Zavod za zaštitu spomenika kulture zajedno sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda raditi plan sanacije kako bi taj potez bio bezbedan za korišćenje i da bi predupredili potencijalne negativne posledice – naglasio je gradonačelnik Vučević.

On je takođe najavio da će početkom maja biti raspisan tender za izgradnju Sentandrejskog bulevara, što je jedan od najznačajnijih projekata, a koji finansiraju Grad, Pokrajina i Republika. Prema rečima gradonačelnika nastavljaju se i investicije u kanalizacionu mrežu u Veterniku, na Klisi, a kako je pojasnio, za izgradnju prečistača u Begeču neophopdno je da Mesna zajednica preda Gradu, odnosno JKP “Vodovod i kanalizacija“, upravljanje vodovodnom i kanalaizacionom mrežom. Za rešavanje problema vodovoda i kanalizacije u naselju Bocke, i to samo za prvu fazu, kako je rekao Vučević, potrebno je 190 milona dinara, ali to pitanje mora biti rešeno i Uprava za građevinsko zemljište i investicije u saradnji sa MZ Sremska Kamenica, planira dinamiku tog zahtevnog i složenog zadatka.