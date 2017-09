Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban u dvodnevnoj poseti Gračanici

Neraskidiva je veza Vojvodine i Kosova

Na poziv predsednika Opštine Gračanica Vladete Kostića, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban sa saradnicima boravio je na Kosovu i Metohiji. Tokom dvodnevne posete delegacije Grada južnoj srpskoj pokrajini, uspostavljena je međuinstitucionalna saradnja Domova za decu ometenu u razvoju, a predstavnici Doma kulture Gračanica i Fondacije „Danilo Kiš“ razgovarali su o novim zajedničkim projektima u oblasti kulture i stvaralaštva.

Na praznik rođenja Presvete Bogorodice (Mala Gospojina) 21. septembra, Opština Gračanica proslavila je svoju slavu. U manastiru Gračanica liturgiju je služio arhimandrit Ilarion, iguman manastira Draganac, a pored predstavnika Grada Subotice liturgiji su prisustvovale i delegacije Novog Sada i Republike Srpske.

U svojoj besedi arhimandrit Ilarion istakao je značaj dolaska delegacija iz Vojvodine na Kosovo i Metohiju jer je, kako je rekao, to zapravo povratak korenima i način da se na jednom mestu svi saberemo i tako sjedinjeni činimo sve za očuvanje srpskog identiteta.

– Najlepši stihovi o Kosovu i Metohiji nastali su upravo u Vojvodini – reči su oca Ilariona. – Između Kosova i Vojvodine neraskidiva je veza jer je veliki broj ljudi sa ovih prostora usled nemilih događaja i pogroma koji se dogodio na Kosovu naselio delove severa Srbije.

Nakon liturgije, sveštenstvo, meštani i gosti krenuli su u Litiju ulicama Gračanice.

Na svečanoj akademiji upriličenoj te večeri u Domu kulture Gračanica, gradonačelnik Laban istakao je značaj saradnje Subotice i Gračanice na svim poljima.

– Subotica i Gračanica sarađuju nekoliko godina unazad. Povezala nas je kultura, jer ona uvek bude karika koja prva spoji. U ovih nekoliko godina uvek smo, kako su se susreti bližili kraju, tražili razloge za nova viđenja, trudeći se da naša saradnja bude svaki put sve bolja, kvalitetnija i sadržajnija – rekao je Laban. – Mi ne želimo da stanemo. Želimo da napravimo čvrst lanac kao neraskidivu vezu koja će učvrstiti sever i jug Srbije, Vojvodinu i Kosovo. Nije nam dovoljna jedna karika, potreban je niz, koji podrazumeva veze između ljudi, ustanove koje sarađuju, decu koja odlaze jedni kod drugih, ideje koje se razmenjuju…i kada sve to budemo postigli, tada smo uspeli i tada naša borba neće biti uzaludna.

Bogdan Laban zahvalio se u svom obraćanju predsedniku Opštine Vladeti Kostiću i domaćinima na pozivu da delagacija grada Subotice poseti Kosovo, i rekao da tek kada kroči na ovu svetu zemlju, čovek shvati da je ovo mesto gde se sudaraju i prepliću emocije, ponos, vera, nada…a ta spoznaja ne može čoveka da ostavi ravnodušnim.

– Da bi doživeli Kosovo i Metohiju, morate doći i upoznati ove ljude, videti naše manastire, hramove, videti škole, obdaništa, sportske terene… i spoznati da je ovo mesto, toliko sveto, za svakoga od nas okrepljujuće. Kada gledamo vas i vašu neprestanu borbu na svim poljima, uviđamo da nijedna prepreka nije velika ako imaš vere i snage da je preskočiš – naglasio je gradonačelnik Laban.

Na kraju svog obraćanja pred prepunom salom Doma kulture, Bogdan Laban se zahvalio domaćinima na tome što nam iz godine u godinu, za Dan grada Subotice svojim programom na najlepši način predstave Kosovo i Metohiju.

Tokom posete, predstavnici Grada Subotice posetili su manastir Visoki Dečani – zadužbinu Svetog kralja Stefana Dečanskog. Ovo zdanje srednjevekovno je svedočanstvo srpske civilizacije koje uspešno odoleva vremenu. Originalne freske sačuvane kroz vekove, preživele su požare, nasilne pokušaje uništenja i druge nedaće koje su se događale na obodima zidina koje okružuju i štite i danas arhitektonski sklop sastavljen od manastira, konaka i prostorija za monahe.



Széttéphetetlenek a Vajdaság és Koszovó kapcsolatai

Vladeta Kostićnak, a gračanicai község elnökének a meghívására Bogdan Laban szabadkai polgármester és munkatársai Koszovóra látogattak. A város küldöttségének a dél-szerbiai tartományban tett kétnapos látogatása során intézményi szintű együttműködés jött létre a fejlődési rendellenességgel küszködő gyermekekről gondoskodó otthonok között, a gračanicai Művelődési Otthon és a Danilo Kiš Alapítvány képviselői pedig megbeszéléseket folytattak közös projektekről a kultúra és az alkotóművészetek terén.

Szeptember 21-én, Kisboldogasszony napján Gračanica Község megünnepelte védszentje napját. A gračanicai kolostorban a liturgiát Ilarion kolostorfőnök, a draganaci kolostor zárdafőnöke tartotta, amelyen Szabadka Város küldöttsége mellett részt vett Újvidék és a boszniai Szerb Köztársaság delegációja is.

Ilarion kolostorfőnök beszédében méltatta a vajdasági küldöttség Koszovó és Metóhia-i látogatásának a jelentőségét, mivel az, mint mondta, a gyökerekhez való visszatérést jelenti, módot arra, hogy egy helyen és együtt, összefogva tegyünk meg mindent a szerb identitás megőrzéséért.

– Koszovó és Metohiáról a legszebb versek Vajdaságban keletkeztek – mondta Ilarion atya. – Széttéphetetlenek Koszovó és Vajdaság kapcsolatai, mivel ebből a térségből az üldöztetések és a bajok elől sokan telepedtek át Szerbia északi részeire.

A liturgiát követően a papság, a helybeliek és a vendégek Gračanica utcáin körmenetben vettek részt.

A gračanicai Művelődési Otthonban aznap este tartott díszülésen Laban polgármester Szabadka és Gračanica együttműködésének a jelentőségét méltatta.

– Szabadka és Gračanica több éve együttműködik. A kultúra kötött össze bennünket, hiszen ez az a láncszem, amely elsőként fonódik össze. Az előző években mindig, ahogyan közeledett a találkozók vége, igyekeztünk okot találni a következő találkozásokra, arra törekedve, hogy együttműködésünk mind jobb, színvonalasabb és tartalmasabb legyen – mondta Laban. – Nem akarunk megállni. Szeretnénk egy erős láncot alkotni, széttéphetetlen kapcsolatként, amely erősen köti össze Szerbia északi és déli részét, a Vajdaságot és Koszovó és Metóhiát. Számunkra nem elég egy láncszem, hanem egész sorra van szükségünk, amely magában foglalja az emberek közötti kapcsolatokat, az együttműködő intézményeket, az egymáshoz járó gyermekeket, az ötletek cseréjét…s ha mindezt elérjük, akkor sikerrel járunk, s küzdelmünk nem lesz hiábavaló.

Bogdan Laban beszédében köszönetet mondott Vladeta Kostić községi elnöknek és a vendéglátóknak a meghívásért, hogy Szabadka Város küldöttsége látogasson el Koszovóba, hozzátéve, hogy csak amikor erre a szent földre lép, érzi meg az ember, hogy ez olyan hely, ahol ütköznek és összefonódnak az érzések, a büszkeség, a hit, a remény…s hogy ez a felismerés nem hagyja az embert hidegen.

– Ahhoz, hogy megérezzék mit is jelent Koszovó és Metóhia, el kell ide jönniük, megismerniük ezeket az embereket, látni kolostorainkat, látni az iskolákat, napköziket, sportpályákat…s felfogniuk, hogy ez a hely annyira szent, hogy mindenki felfrissül tőle. Amikor Önökre nézünk és a minden téren zajló küzdelmükre, belátjuk, hogy nem létezik egyetlen hatalmas akadály sem, ha van hited és erőd az átugrásához – hangsúlyozta Laban polgármester.

A zsúfolásig megtelt Művelődési Otthonban mondott beszéde végén Bogdan Laban megköszönte a házigazdáknak, hogy Szabadka Város napján évről évre a lehető legszebben mutatják be Koszovó és Metóhiát.

Szabadka Város küldöttsége a látogatás során megtekintette a Visoki Dečani kolostort, a Dečani Szent Stevan király hagyatékát. Ez a középkorból származó épület a tanújele az idők múlásának ellenálló szerb civilizációnak. Az évszázadokon át megőrzött eredeti freskók átéltek tűzvészt, a megsemmisítésükre irányuló erőszakos cselekményeket, és más bajokat, amelyek e falak tövében játszódtak le. A falak pedig megőrizték és ma is őrzik a kolostorból, konakból és a szerzetesek helyiségeiből álló épületegyüttest.