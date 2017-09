Gradonačelnik Vučević ugostio atletičarku Milicu Gardašević

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević primio je atletičarku Milicu Gardašević koja je krajem jula 2017. godine osvojila prvo mesto u skoku u dalj na prvenstvu Evrope za starije juniore u Grosetu (Italija). Milica trenira atletiku u AK „Vojvodina“ od svoje desete godine, i od početka je nagoveštavala veliki talenat svojim nastupima na atletskim takmičenjima.

– Grad Novi Sad želi da pomogne i ohrabri sve sportiste, ne stavljajući akcenat samo na one koji su ostvarili značajne pobede u seniorskoj kategoriji već i na one koji će tek da se predstave na velikim scenama. Takva je i Milica Gardašević, sjajna atletičarka sa fenomenalnim uspesima, između ostalog je i prvakinja Evropskog juniorskog prvenstva u skoku u dalj za žene, što dovoljno govori o njenom talentu. Po svemu sudeći AK „Vojvodina“ daje sjajne sportiste i sjajne ljude i treba to da čuvamo i da stvaramo uslove da ih bude još mnogo koji će na najlepši način predstaviti sebe, svoj klub ali i svoj grad i našu državu – rekao je gradonačelnik Vučević.

Milica Gardašević zahvalila se svima koji joj pružaju podršku, a posebno Gradu i Klubu.

– Osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu je prelepo iskustvo za mene i početak, nadam se, jedne sjajne karijere. Nastaviću da se trudim za nova odličja i da budem što bolja u tome što radim – izjavila je Milica.

Ove godine Milica je i definitivno pokazala da je vanserijski talenat i da je pred vratima blistave atletske karijere. Sa skokom od 6.56m, ona je u 2017. godini, u juniorskoj konkurenciji, lider na evropskim rang listama i plasirala se kao druga na svetskim rang listama.