Izgradnja Muzičke i Baletske škole sa koncertnom dvoranom teče prema planiranoj dinamici

Izgradnjom novog objekta Muzičke i Baletske škole sa koncertnom dvoranom, dobiće se najsavremeniji prostor usklađen sa specifičnim potrebama tih ustanova, i omogućiti upis 1 500 učenika u Muzičku školu, i 600 učenika u Baletsku, što je za 800 đaka više nego sada. Radove druge faze izgradnje obišao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

– Nakon osam meseci od prethodnog obilaska, danas već možemo da najavimo da će druga faza radova, koja je najzahtevnija, biti gotova dva meseca pre predviđenog roka. Već smo rebalansom budžeta obezbedili novac za početak treće faze, a 2019. godine treba da predvidimo još 700 miliona dinara za završetak izgradnje objekta, nakon čega nas čeka unutrašnje opremanje. Do sada smo investirali gotovo milijardu i 400 miliona dinara u ovaj projekat, i to isključivo iz gradskog budžeta, bez zaduživanja. Zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici i finansijskoj disciplini, građanima i privredi koji uredno izvršavaju svoje obaveze, u stanju smo da finansiramo zahtevnu izgradnju objekta od 15000 kvadrata. To će biti najsavremenija škola u Srbiji, i treba da smo ponosni što će đaci ovde imati najbolje moguće uslove, a ove dve škole neće više biti podstanari u mnogo neuslovnijem ambijentu. U okviru projekta “Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture“ ali i koncepta kulturne politike Grada, konačno ćemo dobiti prvu gradsku koncertnu dvoranu, i to jednu veliku i dve manje – naglasio je gradonačelnik Vučević i dodao da je treća faza, kada će objekat dobiti kompletan izgled, i poslednja što se tiče izgradnje, i da očekuje, ako se nastavi ovakvim tempom, kompletan završetak investicije 2020. godine.

Koncertna dvorana u novoj zgradi Muzičke škole “Isidor Bajić“, sa preko 400 sedišta za publiku, planirana je po najsavremenijim principima akustike, gde površina, zapremina, oblik, geometrija i materijali obezbeđuju vrhunski kvalitet zvuka. Dvorana je namenjena za javne časove i koncerte učenika obe škole, a takođe i drugim korisnicima, za umetničke programe, namenjene javnosti. Pri projektovanju i izgradnji novog objekta, osnovni cilj je stvaranje energetski efikasnog, savremenog i funkcionalnog prostora. Spratnost u delu Baletske škole je Su+P+2, u delu Muzičke škole Su+P+3, dok je u delu koncertne dvorane P+3.

Predsednik Sindikata građevinara Novog Sada i Vojvodine Josip Modić zahvalio se i čestitao novosadskom gradonačelniku na doprinosu u pokretanju građevinske industrije u Srbiji, jer, kako je rekao, svaki četvrti kvadratni metar koji se izgradi, izgradi se upravo u Novom Sadu. On je ocenio da je povećana konkurencija dovela i do povećanja plata u tom sektoru, a da se pokreću i novi proizvodni pogoni.

– Fabrika “Toza Marković“ jedan od najvećih proizvođača građevinskog materijala u Jugoistočnoj Evropi, počela je da radi punim kapacitetom čemu je i Novi Sad doprineo, ne samo kapitalnim projektima, nego i planovima koji omogućavaju privatnim investitorima da grade – istakao je Modić i dodao da je u Novom Sadu u poslednjih pet, šest godina broj građevinskih radnika sa 5000 porastao na 11000.