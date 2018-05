Izmena režima saobraćaja tokom održavanja Poljoprivrednog sajma

IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA ZBOG ODRŽAVANjA 85. MEĐUNARODNOG POLjOPRIVREDNOG SAJMA U NOVOM SADU

Zbog održavanja 85. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu određuje se privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja na kolovozu u sledećim ulicama:

– Branka Bajića,

– Stevana Mokranjca,

– Ilije Birčanina, od Ulice Branka Bajića do Hadži Ruvimove,

– Dr Svetislava Kasapinovića, od Ulice Branka Bajića do Hadži Ruvimove,

– Janka Čmelika, od Ulice Branka Bajića do Ulice Kornelija Stankovića i

– Mičurinova, od Ulice Novosadskog sajma do Bulevara Kralja Petra I.

Privremena izmena režima saobraćaja važi od 15. do 21. maja 2018. godine.