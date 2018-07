Izvanredno izdanje Vasića i Beđika u polufinalu Lucerna

TREĆI SVETSKI KUP (LUCERN, ŠVAJCARSKA, 13-15. JUL 2018)

Srpski dvojac Miloš Vasić, Nenad Beđik trijumfalno stigao do finala Svetskog kupa u Lucernu pošto je s vremenom 6:33.87 ubedljivo pobedio u svojoj trci polufinala. – Bitka za medalje u nedelju od 10,16 časova

Miloš Vasić i Nenad Beđik na blistav način stigli su do svog petog uzastopnog finala na najvećoj svetskoj međunarodnoj sceni (prošle godine veslali za medalju na sva četiri velika takmičenja, osvojivši srebra na svetskim kupovima u Beogradu i Poznanju, bronzu na Evropskom prvenstvu za seniore u Račicama i šesto mesto na Svetskom prvenstvu za seniore u Sarasoti). Srpski dvojac je u subotu, 14. jula 2018, u Lucernu, s rezultatom 6:33.87 ubedljivo trijumfovao u prvoj grupi polufinala Trećeg, ujedno i poslednjeg, Svetskog kupa i tako došao u priliku da na svom prvom ovogodišnjem nastupu na najvećoj međunarodnoj sceni stigne do odličja (prethodna dva svetska kupa ovaj čamac propustio zbog povrede i oporavka Nenada Beđika). Drugo mesto u ovoj trci za finale osvojili su Španci Kaneleho Pazos i Garsija Orodnez (6:36.65), a treće Britanci Rositer i Kuk, koji će se, takođe, u nedelju od 10,16 č boriti za medalju. U B finale otišli su Irci O’Donovan i Driskol (6:42.02), Karlo Udovičić i Valent Sinković iz Hrvatske (6:45.93) i Britanci Helen i Mekbrierti (6:51.90).

Srpski dvojac je sjajno startovao. Posle prvih 500 metara bio je prvi sa nešto manje od pola sekundi prednosti u odnosu na čamac Španije. Čelnu poziciju Vasić i Beđik su čuvali i u narednih 500 metara s tim što su na ulasku u drugu polovinu trke imali skoro dve sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranu posadu. Naši reprezentativci su nastavili da održavaju sjajan ritam, sve više su uvećavali prednost i na kraju ubedljivo prošli kroz cilj kao prvi.

– Zadovoljan sam nastupom Vasića i Beđika u polufinalu. Uspeli su da ispune sve postavljene zadatke pred ovu trku, koja je bila njihova treća u Lucernu. Iako će će finalna trka biti priča za sebe, nadam se da će u okršaju za medalju uspeti da ponove izdanje iz polufinala, čak i da ga nadmaše – kazao je trener Nebojša Ilić i dodao – Svetski kup u Lucernu je poslednje kontrolno takmičenje za Evropsko prvenstvo za seniore u Glazgovu i Svetsko prvenstvo za seniore u Plovdivu. Kao takvo pre svega služi da se stekne prava slika u odnosu na konkurenciju pred najznačajnija takmičenja u 2018. S tim u vezi žao mi je što u polufinalu, zbog povrede Martina Sinkovića, Hrvatska nije nastupila u najjačem sastavu, jer bi to bila odlična prilika da odmerimo snage sa trenutno jednim od najboljih svetskih dvojaca.

Iz druge grupe polufinala “vizu” za A finale izvadili su braća Onfrej iz Francuske (6:29.59), Novozelanđani Marej i Brejk (6.31.16) i Česi Helešik i Podražil (6:38.46). U B finale otišli su čamci Nemačke1 (6:44.80), Španije2 (6:45.80) i Holandije2 (7:13.97).