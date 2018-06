JKP Parking servis uz uspešno poslovanje ulazi u nove projekte

Nakon rebalansa Gradskog budžeta, koji je većinom glasova usvojila Skupština grada, on iznosi rekordnih 27,87 milijardi dinara i veći je od dosadašnjeg za 13,9 odsto.

Prema oceni gradonačelnika Miloša Vučevića „sama struktura budžeta pokazuje da je on i razvojni sa investicionim ulaganjima, ali i istovremeno socijalno odgovoran“. Kada su u pitanju investiciona ulaganja već su planovi ulaganja.Projektovanje dve garaže, u Šafarikovoj ulici i Ulici vladike Platona, biće urađeno ove godine, dok bi izgradnja podzemne garaže u ulici Vladike Platona mogla početi već naredne godine. Vučević napominje i da će biti urađena studija da li da Grad sam finansira izgradnju garaža ili da one budu predmet javno-privatnog partnerstva (JPP)

Projekat izgradnje garaže nimalo nije jeftin i JKP “Parking servis“ nije moglo samo da uđe u realizaciju.Lokacija u Šafarikovoj ulici, pored hotela „Centar“, svakakoje dobro rešenje za garažu. Veliki su izgledi da lokacija kod Banovine bude rešenje za podzemnu garažu, radi se o lokacijama

sa dobrim pristupnim saobraćajnicama. U svakom slučaju, ovo je jedan od većih saobraćajnih problema u našem gradu i verujem da će se uskoro pristupiti njegovom rešavanju, budući da Novi Sad zaslužuje, a i neophodna mu je jedna moderna garaža.

Posle finansijske konsolidacije i racionalizacije troškova, JKP „Parking servis“ dolazi u situaciju da iz sopstvenih sredstava može da finansira uređenje pojedinih prostora i da na taj način podigne kvalitet parkiranja u gradu. Dobar primer za to je nedavno završeno parkiralište kod „Matice srpske“. Od sopstvenih sredstava preduzeće je saniralo parkirališta na Bulevaru oslobođenja u iznosu od 9,3 miliona dinara, a posebno se ističe da je tokom prošle godine Parking servis izvršio i usklađivanje cena, kojim su cene umanjene za iznos komunalne takse za parkiranje. Tokom 2017. Parking servis je zapošljavao 225 radnika, što je za osam odsto manje u odnosu na 2016.

U prethodnoj godini Javno komunalno preduzeće Parking servis ostvarilo je dobit od preko sedam miliona dinara, a polovinu tog iznosa će, u skladu sa zakonom vratiti u budžet Grada Novog Sada.Parking servis je iz gradske kase u 2017. godini dobio oko 13 miliona dinara, od čega su dva i po miliona dinara iskorišćena za održavanje parkirališta u zimskom periodu, kao i za tekuće održavanje i obeležavanje parkirališta. Kada je reč o investicijama, nešto više od 11 miliona Parking servis je uložio za izgradnju automatizovane stanice za bicikle u okviru NS bike sistema, umrežavanje stanica i nabavku raspršivača soli.