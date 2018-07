Jubilarni 20. Međunarodni badminton kamp

– BADMINTON SAVEZ SRBIJE USPEŠNO REALIZUJE KAMP PERSPEKTIVNIH SPORTISTA NA KARATAŠU –

Nacionalni badminton savez, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, okupio je 60 učesnika iz pet država u okviru Međunarodnog kampa perspektivnih sportista – Karataš 2018, najmasovnijeg i najznačajnijeg godišnjeg trenažnog okupljanja, koje se u periodu od 24. jula do 1. avgusta održava u Omladinskom kampu Karataš, nadomak Kladova. Među učesnicima se nalaze reprezentativci Srbije u badmintonu, mladi i perspektivni badmintonci i para-badmintonci iz Beograda, Novog Sada, Kruševca, Kragujevca, Pančeva, Zrenjanina, Vršca, Čačka i Petrovca na Mlavi, reprezentativci i takmičari Francuske, Irana, Slovačke i Makedonije, treneri i oficijelna lica.

Novi smeštajni objekti, kompletno opremljena profesionalna teretana, drugi sportski tereni i prateći sadržaji, omogućavaju srpskim badmintoncima i gostima iz inostranstva vrhunski trenažni rad i boravak u najvećem nacionalnom multi sportskom centru kojim rukovodi Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Treneri reprezentacija Srbije, Milan Barbir, Dragan Antić i Nikola Mijačić, realizuju veoma obiman, savremen program koji se odvija na šest terena za badminton u renoviranoj sportskoj hali. Učesnici kampa prolaze kroz višečasovni prepodnevni i poslepodnevni trenažni proces koji je prilagođen stepenu razvoja i potrebama svakog pojedinca.

‘’Daleke 1998. godine, najbolji srpski badmintonci su se prvi put okupili na trenažnom kampu. Od prve godine održavanja, Badminton savez Srbije je nastojao da kampovi imaju međunarodni kao i veoma važan dugoročni razvojni karakter masovnim okupljanjem nacionalnih i stranih reprezentativaca i ostalih perspektivnih takmičara i trenera iz srpskih badminton klubova kao i potencijalnih i potvrđenih razvojnih centara. U radu 20 trenažnih kampova perspektivnih sportista učešće su uzele stotine pojedinaca iz više od 40 srpskih gradova i mesta odn. preko 20 svetskih država. Značaj ovih kampova za razvoj olimpijskog badmintona u Srbiji je bio i ostao izuzetan. Veoma naporan i kvalitetan stručan rad i sadržajan program uz fantastične uslove, atmosferu, ambijent i druženje, naše badminton kampove na Karatašu čini omiljenim i nezaboravnim’’ – izjavio je Radomir Jovović, predsednik Upravnog odbora Badminton saveza Srbije.

Nova takmičarska sezona za mlade reprezentativce počinje Balkanskim prvenstvom za igrače do 17 godina, koje će biti održano od 17. do 19. avgusta u Novom Sadu, a na kojem će reprezentativci Srbije pokušati da odbrane titulu ekipnog regionalnog šampiona. Za najbolje srpske seniore prva takmičarska provera će biti nastup na Eurasia Bulgarian Open 2018, koji će se održati od 13. do 16. avgusta u Sofiji.