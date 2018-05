Kaćani skupili tonu ipo stakla

Tokom akcije prikupljanja staklene ambalaže, proteklih dana ispred MZ Kać je sakupljeno 1.500 kilograma stakla za reciklažu.U okviru akcije „Donesi staklenu ambalažu i poklon potraži“, svi oni koji su doneli više od tri kilograma staklene ambalaže dobili su i prigodne poklone.

Narednih dana kontejneri za staklenu ambalažu će biti postavljeni po sledećem rasporedu:

• od 8. do 10. maja – MZ Futog, od 9 do 17 časova

• od 15. do 17. maja – MZ Petrovaradin, od 9 do 17 časova

• od 22. do 24. maja – MZ Novi Ledinci, od 9 do 17 časova

• od 29. do 1. juna – MZ Sremska Kamenica, od 9 do 17 časova

Kontejneri do kraja maja i ispred JKP „Čistoća“

Direktor JKP „Čistoća“ Vladimir Zelenović ponovio je da će akcija, koja se organizuje sa kompanijom „Sekopak D.O.O.“, biti nastavljena. – Do kraja maja, svakog petka, od 8 do 15 časova, ispred zgrade JKP „Čistoća“, na Sentandrejskom putu broj 3, naši sugrađani će moći da odlažu staklo koje ćemo prikupljati i usmeravati na dalju reciklažu. Ubuduće ćemo ovakve akcije organizovati i u prigradskim naseljima – najavio je Zelenović.