Karić: Predsednik Vučić i ja se zalažemo da Srbija radi, gradi i rađa

Samo dan posle mog intervjua u „Blicu“, pojedini dušebrižnici krenuli su u kampanju da moje stavove iskrive do te mere da ih pretvaraju u sukob sa predsednikom države i dovedu u pitanje moju podršku, kao i Pokreta Snaga Srbije.

U Srbiji je došlo novo vreme kada se državna politika i celokupna ekonomija ne vodi u dva stana i tri kafane, već po zakonu i tenderima, što je i zasluga bivšeg premijera, a sadašnjeg predsednika Vučića. Kabineti vlade ne služe više za krčmljenje Srbije, kao za vreme bivše vlasti.

Nikada ništa nisam privatizovao, pa ne želim i neću ni da kupujem ništa van tendera. O tome sam javno rekao u intervjuu „Blicu“ i drugim medijima.

Predsednika Aleksandra Vučića podržao sam i kao premijera, a i sada kao predsednika zato što je on harizmatična ličnost, sa izuzetnom energijom koju do sada nijedan njegov prethodnik nije posedovao. On radi na stvaranju moderne Srbije, pokrenuo je političke i ekonomske reforme u svim oblastima drustvenog života, a posebno dijalog oko Kosova i Metohije, što je do sada svaki vladar izbegavao.

Srcem i dušom sam A. Vučića podržavao u kampanji, napravio je nešto što niko nije od kad postoji Srbija. Pomirio nas je sa Istokom i Zapadom. Predsednik Vućić je svojom miroljubivom politikom postao politički lider u regionu i faktor stabilnosti, pokrenuo ekonomske reforme u Srbiji. Prvi put, budžet Srbije je u plusu, za razliku od ranijih godina, kada su njegovi prethodnici koristili Vladu, svoje funkcije i kabinete da krčme Srbiju, jer su na nju gledali kao na svoj džep.

Naš predsednik odlično zna sve šta ja mislim o njegovim reformama, kao i dijalogu o KiM i braniti predsednika Vučića od mene je potpuna besmislica.

Mi smo borci na istom polju da Srbija radi, gradi i rađa, i postane država srećnih i bogatih građana.