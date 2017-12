Konferencija „Moj grad – moja sigurna kuća“

Konferencija predstavnika institucija koje se bave zaštitom žena i dece, žrtava nasilja u porodici, pod nazivom “Moj grad – moja sigurna kuća“ održana je u Master centru Novosadskog sajma. Konferenciju je organizovao Grad Novi Sad u okviru međunarodne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, a učesnici su bili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, rukovoditeljka Sigurne ženske kuće dr Nada Padejski-Šekerović, zamenica javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu Danijela Ilić, prva zamenica predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu Jelica Bojanić-Kerkez i koordinatorka za praćenje nasilja u porodici Policijske uprave Novi Sad Daliborka Vojvodić-Tomović. Gradonačelnik Vučević rekao je da je Novi Sad sve svoje kapacitete stavio u funkciju preventive i edukacije kako bi se što efikasnije sprečio porast slučajeva porodičnog nasilja, ali i pomoglo žrtvama da se vrate normalnom životu.

– Ovi dani aktivizma samo su prilika da pokažemo da imamo odlučnu državu i snažne institucije: sudove, tužilaštvo, policiju, obrazovne institucije, centre za socijalni rad, organe lokalne samouprave. Zakon o čijoj neophodnosti smo prošle godine u ovo vreme govorili danas predstavlja najveći pomak, i najpozitivniju stvar u borbi protiv nasilja nad ženama. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka primene Zakona pa do 15. novembra, policija je izrekla ukupno 10504 hitne mere u našoj zemlji, od toga 7095 privremenih mera zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj, dok je 3409 privremenih mera udaljenja učinioca iz stana. To je važna novina u Zakonu, jer apsolutno je bilo nehumano, nelogično, neopravdano da nasilnik ostane da uživa u nepokretnosti, dok žrtve traže zaštitu u sigurnim kućama. Država jasno pokazuje odlučnost da se obračuna sa nasilnicima, međutim to je i dalje veliki i neprihvatljiv problem, i nećemo stati sve dok postoji i jedna žena koja trpi nasilje – naglasio je gradonačelnik Vučević.

Rukovoditeljka Sigurne ženske kuće dr Nada Padejski-Šekerović rekla je da je ta ustanova u Novom Sadu mnogo više od skloništa za žene i decu, jer se u njoj pružaju psihološka podrška, pravna pomoć i ekonosmko osnaživanje žena, a samo na taj način žrtve mogu izaći iz nasilja. Ona je takođe istakla da Grad 11 godina podržava rad Sigurne ženske kuće i tako šalje jasnu poruku o odlučnosti da se bori protiv nasilja u porodici.

Prema rečima koordinatorke za praćenje nasilja u porodici PU Novi Sad Daliborke Vojvodić-Tomović pripadnici MUP-a imaju veliku odgovornost u postupanju u slučajevima nasilja u porodici, i za to su prošli posebnu obuku. Od primene zakona do 30. novembra u Novom Sadu, kako je rekla, preduzete su 1182 hitne mere, od toga 431 privremeno udaljenje učinioca iz stana, a 751 privremena zabrana da kontaktira žrtve nasilja.

Učesnici Konferencije složili su se da je novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici čvršće ujedinio državne organe i ustanove, jasno definišući njihove uloge, kao i efikasnije mehanizme delovanja u toj oblasti.