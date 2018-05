Lazarevac: Prvi međunarodni kup u boksu okupio najbolje mlade boksere

Na takmičenju u Lazarevcu učestvovali najbolji mladi bokseri iz šest zemalja

Stefan Camović iz BK „Čarnok“ Vrbas , pobednik Grejtest kupa

U Lazarevcu je 29. aprila održan Prvi međunarodni kup u boksu za uzrast školaraca, juniora i mladih boksera. Organizatr je bio Bokserski klub „Grejtest“ Lazarevac. Pored boksera iz Srbije, učestvovali su takmičari sa Kipra, iz Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Održano je ukupno 22 meča, od toga tri uvodne borbe i dve borbe seniora.

Bokserski klub „Čarnok“ Vrbas odazvao se pozivu za učešće na kupu. Put Lazarevca krenuo je, uzdanica „Čarnoka“,prvak Srbije, Stefan Camović u pratnji stručnog tima kluba koji su činili predsednik i trener Željko Žmukić i trener Igor Škundrić. Iako je Camović samo nedelju dana pre takmičenja bio bolestan, sa visokom temperaturom i pio antibiotike, to ga nije sprečilo da pokaže svoju snagu i vištinu i pobedi na ovom takmičenju u izuzetno oštroj konkurenciji.Stefan je imao čast da u finalu ukrsti rukavice sa Gosem Gosevim, takmičarem iz Makedonije, jednim od pet najboljih boksera u svojoj državi u uzrasnoj kategoriji juniora do 54 kilograma.

„Gosev je izuzetno dobar i iskusan bokser koji boksuje specifičnim stlom, spuštenim gardom, ima veoma duge ruke i udara jake direkte. Iako smo se u prvimah protivili Stefanovom nastupu na ovom takmičenju zbog njegovog zdravstvenog stanja, on je ostvario ubedljivu pobedu. Sve tri runde je dobio, a trećoj je protivnik imao jedno brojanje. Ova borba bila je jedna od najboljih borbi na takmičenju,“ rekao je trener BK „Čarnok“ Igor Škundrić dodajući da je po mišljenju publike Camović izuzetno boksovao i napredovao u odnosu na prethodne borbe ove godine.

Kako ističu u BK „Čarnok“ za Stefana i njegove trenere ovo je provera u pripremno trenažnom periodu pred Juniorski kup nacija kji će se po drugi put održati u Vrbasu od 15-19. avgusta. Po njihovim rečima, Camović je spreman i zreo za ovaj prstižni međunarodni turnir.

„U sklopu priprema imaće još jednu proveru na Prvenstvu Vojvodine i na kolu Lige Sever, kada će se videti kakve su sposobnosti ovog mladog boksera, te da li treba otkloniti neke tehničke greške i popraviti fizičku formu. Iako je, moram naglasiti, Stefan sada u odličnoj formi i poboljšao je svoju tehniku boksa“, naglasio je Škundrić.