Letnji jedriličarski kamp na Paliću

Jedriličarski Savez Vojvodine u period od 2. do 8. jula 2018.godine organizuje Jedriličarski kamp za napredne jedriličare, za klasu Optimist i Laser 4,7, to jest za uzrast od 8 do 18 godina.

Cilj kampa je podizanja kapaciteta perspektivnih jedriličara iz Vojvodine, priprema mladih jedriličara za učešće na državnim prvenstvima i na međunarodnim regatama i priprema jedriličara za polaganje mornarskog ispita, kreiranje zdrave generacije budućnosti, unapređuje međuljudskih odnosa, razvoj i unapređenje sportske rekreacije, razvoj sportskog, fer plej ponašanja i unapređenje međunacionalne tolerancije među mladima.

Teoretski deo kampa će se održati u Jedriličarskom klubu Palić (Obala Lajoša Vermeša b.b.) i ispred kluba, a praktični deo kampa će se održati na jezeru Palić.

Tokom kampa će se organizovati svaki dan kondicioni trening na suvom i dva treninga na vodi, i to pre podne u trajanju od 2 sata i posle podne u trajanju od 2 sata.

Preliminarni program za jedan dan:

7:00 Buđenje

7:30 – 8:30 Kondicioni trening

8:30 – 9:00 Doručak

9:00 – 10:00 Slobodno vreme

10:00 – 11:00 Sastavljanje jedrilice, pripreme za trening, davanje upustva za trening, užina

11:00 – 13:00 Trening na vodi

13:00 – 14:00 Ručak i analiza treninga

14:00 – 15:00 Slobodno vreme

15:00 – 17:00 Trening na vodi

17:00 – 18:30 Rastavljanje i pranje jedrilica, teoretska obuka, analiza treninga

18:30 – 19:00 Tuširanje

19:00 – 19:30 Večera

19:30 – 22:00 Slobodno vreme, druženje

Treninge će držati licencirani treneri i iskusni jedriličari Dejan Zakić i Igor Šimunović, uz podršku i pomoć istaknutog jedriličara, višegodišnjeg člana Srpske reprezentacije Balinta Firstnera.Kondicione treninge će držati Sofija Dobrički, mlada jedriličarka i atletičarka.

Moto kampa: „Sport može da igra ulogu u poboljšanju života pojedinaca, ali ne samo pojedinaca … već i čitavih zajednica. Sasvim sam uveren da je sada pravi čas da se to razumevanje nadgradi, da se podstaknu vlade, agencije za razvoj i zajednice da razmišljaju o tome kako sport može da se sistematičnije uključi u planove da se pomogne deci, posebno onoj koja žive u oskudici, bolesti i u sedištu sukoba.“ Kofi A. Anan, Generalni sekretar Ujedinjenih nacija.

Organizaciju kampa finansira Pokrajinski Sekretarijat za sport i omladinu u okviru tekućeg poslovanja Saveza, kao i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice u okviru projekta „Očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije kroz sport“.

Molimo Vas po mogućnosti izveštavajte javnost o našem kampu, sa ciljem da se promoviše sport i značaj sporta, jer kada se ljudi bave sportom oni se igraju, raduju i tada ispoljavaju najbolje ljudske osobine koje dolaze do posebnog izražaja: lojalnost, tolerancija, drugarstvo, timski rad, posvećenost i upornost.

Značajan je uticaj sporta i na formiranje ličnosti. On omogućava deci da razviju svoje humane kvalitete i pomaže u stvaranju ljudskih vrednosti.