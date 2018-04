Majska izložba grafike beogradskog kruga

3 – 24. maj 2018.

U četvrtak, 3. maja u 19h svečano otvaranje Majske izložbe grafike i dodela nagrade Veliki pečat Grafičkog kolektiva.

Majska izložba grafike beogradskog kruga postoji skoro sedam decenija. Prepoznatljiva na lokalnoj i regionalnoj umetničkoj sceni, jedna je od najstarijih i najrelevantnijih godišnjih izložbi koje se održavaju kontinuirano. Do danas je zadržala svoju misiju da afirmiše grafičko stvaralaštvo, ukazujući na njegove metamorfoze i inovacije koje ga čine vitalnom oblašću likovnog stvaralaštva. Majska izložba je uvek prilika za upoznavanje sa heterogenim umetničkim, generacijskim i tehničkim tendencijama u polju grafičkog medija. Pored veterana, laureata Velikog pečata, predstavljeni su i radovi mladih autora koji se sa novom stvaralačkom energijom i generacijskim elanom vešto pozicioniraju na savremenoj umetničkoj sceni. Ovogodišnja selekcija radova 116 umetnika iz Srbije i regiona i ukazuje na negovanje pluralizma izraza koji otkriva bogatstvo različitih autorskih poetika i umetničkih preokupacija. Autorski rukopisi kreću se od lirske i geometrijske apstrakcije do figuracije, u širokom rasponu ideja i tema.

Po tradiciji, na dan otvaranja izložbe, dodeljuje se nagrada Veliki pečat, ustanovljena 1963. godine. Među laureatima nagrade istaknute autorske pojave kao to su Bogdan Kršić, Marko Krsmanović, Boško Karanović, Bora Iljovski, Stojan Ćelić, Halil Tikveša, Vladimir Veličković…

Žiri za nagradu Veliki pečat 2018: Ljiljana Slijepčević, istoričarka umetnosti, Biljana Vuković, grafičarka i Alan Bećiri, grafičar, laureat Velikog pečata 2017. godine.

Kako sada stvari stoje u smislu pravnih regula, ovo je poslednja Majska izložba grafike u Galeriji na ovoj lokaciji.

Pre preseljenja Grafičkog kolektiva u novi prostor, u Galeriji na Obilićevom vencu pripremaju se još dve postavke: Izložba posvećena Istoriji Grafičkog kolektiva i

Grifon – odabrani radovi sa konkursa za najbolji grafički dizajn u 2016. i 2017. godini.