Miloš Vasić peti u konkurenciji 34 skifa na Adi Ciganliji

Spektakularni Svetski kup od petka do nedelje u Beogradu okupio preko 1.000 učesnika iz 42 zemlje i kojim je otvorena međunarodna veslačka sezona u 2018.

Miloš Vasić zauzeo je peto mesto u konkurenciji 34 skifa na Svetskom kupu koji je od petka do nedelje u Beogradu okupio preko 1.000 učesnika iz 42 zemlje. – Dubl skul Igor Đerić, Aleksandar Beđik trijumfovao u B finalu, ženski dvojac Nataša Zarić, Jovana Arsić peti u okršaju za plasman od sedmog do 12. mesta. U finalu naš reprezentativac je postigao rezultat 6:54.37. Zlato u skifu, disciplini u kojoj je na Adi Ciganliji bilo prijavljeno rekordnih 34 čamaca, pripalo je Čehu Sinjeku (6.44.82). Srebro je osvojio Švajcarac Roeoelsi (6:45.59), a bronzu Nemac Zidler (6:46.23). Danac Nilsen je bio četvrti (6:52.72),a Kubanac Furnijer Rodrigez šesti (6:55.07). Vasić, koji je na Regatnoj stazi na Savskom jezeru prvi put nastupio u skifu na nekom velikom takmičenju posle 11. mesta u ovoj disciplini na Evropskom prvenstvu za seniore u Beogradu 2014, nije najbolje startovao u okršaju za odličja. Posle prvih 500 metara bio je šesti, a sa tom pozicijom je ušao i u poslednju četvrtinu trke. U sjajnom finišu uspeo je pretekne aktuelnog svetskog viceprvaka Kubanca Rodrigeza i da tako kroz cilj prođe kao peti.