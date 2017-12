Miloš Vučević, Beograd; konferencija „Ekonomist Svet u 2018.“

Najviši predstavnici vlasti, ambasadori, privrednici i ekonomisti okupili su se na konferenciji „Ekonomist: Svet u 2018.“, na kojoj je glavna tema šta Srbiju očekuje u narednoj godini. Na konferenciji, koju tradicionalno organizuje „Colour Press Group“ u Narodnoj skupštini Srbije, obratio se i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

– Prošle godine, na ovom istom mestu, u ovo isto vreme, predstavili smo duplu evropsku krunu koju je Novi Sad poneo – Omladinska prestonica Evrope 2019. i Evropska prestonica kulture 2021. godine. Tada smo govorili o planovima i početku realizacije mnogih projekata, a sada, godinu dana kasnije, u situaciji smo da drugi govore o nama, a da statistike pokazuju da smo na pravi način ušli u celu priču. Broj turista u gradu povećan je za 14%, završavamo na proleće rekonstrukciju 21 fasade u Podgrađu tvrđave, lukovi Žeželjevog mosta su konačno spojeni, počeli smo izgradnju zgrade Radio televizije Vojvodine, gradimo moderan Naučno tehnološki park, zgradu Hitne pomoći, Baletsku i muzičku školu, uređujemo Univerzitetski kampus, brojne saobraćajnice i tako dalje. Novi Sad ne bi bio toliko uspešan da nema tako dobru komunikaciju sa pokrajinskom administracijom i da ne dobija podršku Vlade Srbije, i to moram posebno da istaknem. Trudimo se da u svim segmentima budemo efikasniji, produktivniji, da stalno osluškujemo potrebe tržišta, i pokušavamo da prilagodimo obrazovni sistem. Postoji nasleđena loša praksa upravljanja većinom lokalnih samouprava u Srbiji, kao što su dugovi, nerentabilna javno-komunalna preduzeća i sl. Nije ni Novi Sad izuzet iz toga, iako po analizi Fiskalnog saveta imamo najstabilnije javne finansije od svih gradova u Srbiji, izbalansiran budžet i u roku izvršavamo plaćanja. Najveći planovi za 2018. godinu su nam da nastavimo da gradimo, da unapređujemo privredni i poslovni ambijent i da stalno dodajemo ubrzanje. Očekujem da ćemo i dalje biti partneri u brojnim razvojnim, obrazovnim, inkluzivnim i interkulturalnim projektima, kako bi se obezbedili što bolji život za naše građane – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Na otvaranju skupa govorili su i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva Zorana Mihajlović, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, predsednik kompanije „Colour Press Group“ Robert Čoban i drugi.

U prvom panelu ovogodišnje konferencije „Brave New World“ najavljeno je učešće ambasadora SAD Kajl Skata, ambasadora Nemačke Aksel Ditmana, ambasadora Republike Hrvatske Gordana Bakote i ambasadora Mađarske Atile Pintera. Posle prvog panela, prezentaciju pod nazivom “Pogled iz Londona” održaće Laza Kekić iz „The Economist“, nakon čega će uslediti elaboracija studije slučaja “Regionalni razvoj iz perspektive domaće korporacije” koji će prezentovati Marija Desivojević iz „Delta Holdinga“. U panelu “Kuda se kreće srpska privredna lađa” ekonomisti i menadžeri razgovaraće o ekonomskim perspektivama Srbije i regiona, a prisutne do kraja konferencije očekuju i panel “Pedeset nijansi sive ekonomije”, “Energetska stabilnost Srbije u 2018.” i panel “All roads lead to Serbia”, dok će poslednji panel biti posvećen temi “Kulturna diplomatija u digitalnom dobu”.