Miloš Vučević, Novi Sad; Grad Novi Sad pomogao budžetski fond pri Ministarstvu zdravlja

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar potpisali su Ugovor o dodeli pomoći Grada Novog Sada koja je namenjena za lečenje dece obolele od teških bolesti. Ugovor je sklopljen između Grada Novog Sada i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, odnosno Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, a u prisustvu člana Gradskog veća za zdravstvo prof. dr Zoltana Horvata i Pokrajinskog sekretara za zdravstvo doc. dr Zorana Gojkovića.

– Kao i prošle godine Grad Novi Sad je doneo odluku da deo budžetskih sredstava, odnosno pet miliona dinara, izdvoji iz Uprave za zdravstvo i prosledi ih u Fond koji pomaže najmlađim građanima kojima je neophodna zdravstvena zaštita i pomoć van naše države. Ovo smo u mogućnosti da uradimo, pre svega, jer smo vodili jednu odgovornu politiku u pogledu javnih finansija u toku godine, a da pri tome nismo uskratili Grad ni za jednu drugu stvar. Takođe, uštedama smo omogućili da kao i 2016. godine izdvojimo isti iznos, da pomognemo našoj državi da obezbedi što veći fond ukupnih sredstava, čime direktno pomažemo onima kojima je zdrastvena pomoć neophodna. Svi zajedno ćemo raditi na tome da obezbedimo što bolju zdravstvenu zaštitu našim građanima, a zahvaljujem se na odličnoj saradnji Ministarstvu zdravlja, Pokrajinskom sekretarijatu i Gradskoj upravi za zdravstvo. Tako udruženi, umreženi na sva tri nivoa vlasti, od centralnog do lokalnog, možemo mnogo toga da postignemo, a sve u cilju poboljšanja zdravstvene nege naših građana – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Ugovorom je precizirano da će davalac pomoći, primaocu pomoći, do kraja decembra 2017. godine, uplatiti sredstva na ime pomoći deci i mladima obolelim od teških bolesti koji se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, radi njihovog lečenja u inostranstvu i to u iznosu od pet miliona dinara.

Ministar dr Zlatibor Lončar se zahvalio gradonačelniku, njegovim saradnicima i građanima Novog Sada na pomoći.

– To pokazuje jednu veliku odgovornost onih koji su prepoznali Fond, kao mesto sa kojeg može da se pomogne našim najmlađima. Drago mi je da su po drugi put izabrali baš ovaj državni budžetski fond i pored drugih fondova koji postoje. Do sada je plaćeno i organizovano preko 90 intervencija u inostranstvu za 68 naših mališana, 173 uzorka krvi i tkiva je poslato u inostranstvo da bi se došlo do dijagnoze za retke bolesti, mnogo stranih stručnjaka je došlo u Srbiju gde su operisali i pomagali našim mališanima, a to je samo deo onoga što smo uradili od osnivanja Fonda 2014. godine. Od početka do sada, prikupljeno je preko 448 miliona dinara i oko 150 000 evra, a Fond trenutno ima preko 70 miliona dinara na računu za svu decu za koju se ustanovi da joj se može pomoći u inostranstvu – rekao je ministar Lončar i apelovao na građane da imaju na umu kakvim fondovima uplaćuju novac za lečenje, jer je transparentnost raspolaganja tim novcem često diksutabilna.