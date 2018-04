Milošević: Snažne srpsko-mađarske književne relacije

Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Dragana Milošević pozdravila je danas učesnike programa koji su organizovani na štandu naše zemlje na 25. međunarodnom salonu knjiga u Budimpešti, na kojem je Republika Srbija počasni gost.

Organizacija programa na štandu Srbije poverena je Matici srpskoj, a danas su u fokusu bile srpsko-mađarske književne i prevodilačke relacije. Citirajući esej koji je 1919. godine, povodom smrti velikog mađarskog liričara Endrea Adija, objavio Miloš Crnjanski, Miloševićeva je naglasila da i on svedoči i o trajanju srpsko-mađarskih književnih veza, i o uzvišenoj misiji koju književnost ima.

„Kad Crnjanski kaže da je na nama da znamo Adijevo ime, jer je ono uzrok svemu dobrom, humanom, kulturnom i otmenom u novoj mađarskoj književnosti, on nam, zapravo, govori o suštini književnosti same. I o univerzalnim vrednostima koje ona i sam život koji odslikava, u sebi nose. I koje, same po sebi, ne znaju za granice. Ni kada, zgusnute u rečima, dolaze sa srpske, ni kada stižu sa mađarske strane, ni kada nam ih donose knjige napisane na bilo kojoj drugoj tački naše planete“, dodala je ona.

Otuda je, prema njenim rečima, veoma važno i današnje predstavljanje naših pisaca čija su dela prevođena na mađarski, ali i onih koji su njihova dela preveli na mađarski „i tako omogućili da ona budu dostupna i mađarskim čitaocima“.

„To nije važno samo zbog vas i vaših čitalaca, nego i svih nas koje, onim što radite, zapravo predstavljate i ovde, danas, i u drugim zemljama, na drugim, sličnim manifestacijama“, dodala je ona.

U Budimpešti su, inače, danas predstavljeni Vladimir Kecmanović, Laslo Blašković i Dragan Velikić, a Miloševićeva se posebno osvrnula i na činjenicu da je upravo Matici srpskoj poverena organizacija programa na štandu Republike Srbije.

„Čak i da nije reč o manifestaciji koja se održava u Budimpešti u kojoj je naša Matica, sticajem istorijskih okolnosti, davne 1826. godine i osnovana, najstarijoj srpskoj književnoj i naučnoj instituciji ta čast svakako pripada i ona će je, uverena sam, poneti i izneti na način na koji sve ono što je najuzvišenije u našem narodu nosi već gotovo dva veka“, zaključila je ona.

U ime Skupštine AP Vojvodine pozdravne reči učesnicima programa na štandu Republike Srbije uputio je predsednik Ištvan Pastor, dok se kao domaćin nacionalnog štanda obratio predsednik Matice srpske dr Dragan Stanić.