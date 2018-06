Ministar Vulin na vežbi SOFEX: Srbija i Vučić vode politiku vojne neutralnosti

Ministar odbrane Aleksandar Vulin, na poziv ministra nacionalne odbrane Republike Grčke Panosa Kamenosa, prisustvovao je danas Danu visokih zvanica multinacionalne vežbe „SOFEX – Salamis Storm 18“ koja se održava u Republici Grčkoj u Neo Peramosu, a na kojoj pored pripadnika vojski Grčke, Bugarske i Rumunije, učestvuju i pripadnici specijalnih snaga Vojske Srbije. Danu visokih zvanica prisutvovali su i ministar nacionalne odbrane Rumunije Mihaj-Viorel Fifor i načelnik Generalštaba vojske Bugarske, general Andrej Bocev.

Ministar Vulin je zadovoljan rezultatima današnje vežbe. „Važnije od spremnosti i obučenosti naših jedinica jeste poruka koju smo danas poslali, a to je da balkanske zemlje hoće da budu zajedno, da imaju zajedničke pretnje kojima mogu zajednički da se suprotstave i da niko ko misli da ovde može da izvozi nestabilnost, da sprovodi bilo kakve oblike verskog ili nekog drugog nasilja, svako ko misli da terorizmom može da uznemiri Balkan ovde vidi da će dobiti snažan i siguran odgovor. Kad god su balkanske zemlje i balkanci sami odlučivali o sebi i svojoj sudbini Balkan je živeo u miru. Balkan je onda bio prostor na kome su se zemlje razvijale a narod je napredovao. Kada su o nama odlučivali drugi, kada su svoje sukobe, ratove, interese prenosili na nas Balkan se pretvarao u krvavu kupku. To se više nikada neće ponoviti“, izjavio je ministar Vulin.

Ministar odbrane je istakao da „Republika Srbija, njen predsednik Aleksandar Vučić, vodi politiku vojne neutralnosti, politiku koja ne dozvoljava da sukobi velikih budu naši sukobi, da ratovi i sukobi koji nisu naši nikada ne postanu deo naše svakodnevice, a siguran sam ni svakodnevice Balkana“.

Ministar Vulin se posebno zahvalio predstavnicima Ministarstva odbrane Grčke, naročito ministru Kamenosu, na organizaciji ovog događaja, na njegovoj inicijativi i ličnoj želji da se balkanske zemlje više i čvršće povežu. On je poručio da je „Republika Srbija siguran i pouzdan partner gde god da se izazovi dešavaju, da li je to migrantska kriza, da li je to suprotstavljanje terorizmu. Naš najveći interes je da Balkan bude miran, da balkanski narodi žive u miru i slozi“, istakao je ministar Vulin.

Multinacionalna taktička vežba „SOFEX – Salamis Storm 18“, čija je tema „Odgovor na krizne situacije upotrebom multinacionalnih snaga za brzu intervenciju na moru, kopnu i vazduhu“, ima za cilj poboljšanje i razvijanje interoprabilnosti specijalnih jedinica zemalja učesnica vežbe. Iz Srbije je učestvovalo 15 pripadnika iz tri bataljona Specijalne brigade Vojske Srbije.

Vođa radne grupe potpukovnik Dragan Kužet iz Specijalne brigade Vojske Srbije istakao je da je „specifičnost ove vežbe to što se izvodila na kopnu, moru, ispod vode i u vazduhu, čime smo prikazali da smo kao pripadnici Vojske Srbije i Specijalne brigade sposobni da realizujemo sve postavljene zadatke u svim meteo i zemljišnim uslovima. Na ovoj vežbi smo imali dosta dobru priliku da vidimo kako rade ostale specijalne jedinice u našem okruženju, kako su opremljeni, da bi takva iskustva mogli da prenesemo tokom obučavanja naših jedinica – istkako je potpukovnik Kužet.

U vežbi učestvuje više od 100 pripadnika specijalnih snaga vojski Srbije, Rumunije, Bugarske i Grčke, a u svojstvu posmatrača, na vežbi koja se održava od 31. maja do 9. juna, prisutni su i predstavnici oružanih snaga Egipta, Izraela, Estonije, Jordana, Kipra, Poljske i SAD.