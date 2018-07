Ministar Vulin: Od nekažnjenog zločinca me ne čudi poziv na rat, brine me što međunarodna zajednica ćuti

„Veoma sam zabrinut zbog Orićeve izjave, to je nešto što se očekuje od neosuđenog ratnog zločinca“, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin odgovarajući na pitanje kako komentariše poslednju izjavu ratnog komandanta tzv. Armije BiH da će se „sledeći rat desiti malo brže nego što smo ga mi dočekali“.

– Ne možete očekivati od Nasera Orića da govori o miru, kada nije kažnjen za zločine koje je počinio u ratu i koji smatra da samo treba da završi sa etničkim čišćenjem i ubijanjem Srba, sve ono što je radio i za šta nije kažnjen. Od njega se to moglo i očekivati i to nije nešto što nas iznenađuje, ali me veoma brine što međunarodna zajednica ćuti. Dakle, čovek verovatno uživa veliki autoritet u političkim krugovima u Bosni i Hercegovini, govori o novom ratu i niko ne reaguje, niko iz međunarodne zajednice ne koristi svoja ovlašćenja, koja inače rado koriste za mnogo manje stvari, niko ne govori da u Bosni i Hercegovini ne sme da bude rata i da taj čovek mora već jednom da bude kažnjen za sve ono što je radio. To me veoma brine – naglasio je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, Republika Srbija i Vojska Srbije uradiće sve da i Bosna i Hercegovina i čitav region budu mirni i stabilni.

– Nama je na prvom mestu stalo do toga da se Republika Srpska, gde Srbi žive, razvija, da živi u miru, ali naravno i svi ostali. Mi ćemo učiniti sve što je do nas da ovaj region bude miran i stabilan, ali bez pomoći i podrške međunarodne zajednice, koja će morati da obuzda, zauzda i kazni ovakve ratne zločince koji pozivaju na nove ratove, ja nisam siguran kako je to moguće – poručio je ministar Vulin.