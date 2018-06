Ministar Vulin: Veća ulaganja u vojni sport

Ministar odbrane Aleksandar Vulin primio je danas nagrađene pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su ostvarili zapažen uspeh na Prvom pojedinačnom prvenstvu Srbije u džudou za pripadnike Vojske i Policije.

Današnji susret sa sportistima bio je prilika i za potpisivanje Sporazuma Ministarstva odbrane sa Sportskim savezom Srbije i Ugovora o donaciji sa kompanijom „Mocart“, koji će biti značajna podrška za nove uspehe vojnih spotista.

Ministar Vulin je istakao da je predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić izdao veoma jasno naređenje da hoće jaku, sigurnu i zadovoljnu Vojsku.

– Osim nabavke najsavremenijih borbenih sistema, čime se stvara jaka i savremena vojska, razvojem sporta i davanjem mogućnosti da svaki od naših pripadnika do maksimuma razvije svoj potencijal, vi stvarate i zadovoljnu vojsku – poručio je ministar Vulin uz čestitke vojnim sportistima.

Vojska Srbije, dodao je ministar Vulin, unapređuje svoje kapacitete i pojačava svoju borbenu gotovost tako što nabavlja najsavremenije sisteme naoružanja, tako što ulaže u obuku i snagu svoje vojske, ali više i iznad svega, Vojska Srbije se razvija i jača tako što ulaže u pripadnike Vojske Srbije.

– Povećaćemo zarade, omogućićemo laku dostupnost stanovima, rešavaćemo ekonomske probleme naših pripadnika, radićemo na tome da se pomogne i njihovim porodicama, ali radićemo na tome i da se pojača obim obuke, radićemo na tome da se fizička sprema naših pripadnika značajno unapredi, a samim tim da se više nego do sada ulaže u vojni sport, ali i da se više očekuje od naših pripadnika – naglasio je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, bavljenje sportom je i obaveza, ali i izbor pripadnika Vojske Srbije, a zahvaljujući Sportskom savezu i kompaniji „Mocart“ moći ćemo i više nego do sada da se bavimo sportom, da to radimo i na evropskom i na svetskom nivou.

– Više neće biti ni jednog prvenstva koje ćemo preskočiti jer nismo imali dovoljno novca, već će ti problemi biti rešeni, zahvaljujući ugovoru sa kompanijom „Mocart“, a zahvaljujući sporazumu sa Sportskim savezom Srbije postaćemo deo te velike porodice i moći da se takmičimo, ali i naći mogućnost da najistaknutiji sportisti, kao što je gospodin Štefanek, postanu deo naše vojne reprezentacije i reprezentuju Vojku Srbije i našu zemlju na svetskim prvenstvima – poručio je ministar Vulin dodajući da se kvalitet vojnih prvenstava danas ne razlikuje od svetskih prvenstava i Olimpijade.

U ime Ministarstva odbrane, šef delegacije Republike Srbije pri CISM brigadni general Siniša Radović i generalna direktorka kompanije „Mocart“ Koviljka Ločar potpisali su Ugovor o donaciji, a sa predsednikom Sportskog saveza Srbije Davorom Štefanekom general Radović je potpisao Sporazum o saradnji.

General Radović je izrazio zadovoljstvo podrškom Sportskog saveza Srbije i kompanije „Mocart“ vojnom sportu, a današnje potpisivanje pomenutih dokumenata dodatan je okvir da se svi ti mladi ljudi, koji imaju velika odricanja da bi postigli takve reultate, dobiju novi vid podrške.

On je, takođe, istakao da je učešće vojnih sportista na svetskim vojnim prvenstvima postalo praksa, a ne iuzetak kao ranijih godina, dodajući da je samo tokom prvih šest meseci 2018. godine više od 300 pripadnika naše vojske učestvovalo na 11 spotskih događaja i osvojilo 34 medalje regionalnog i internacionalnog karaktera.

Govoreći o značaju potpisanog sporazuma, predsedni Sportskog saveza Srbije Štefanek je istakao da je to prilika da se sport u Srbiji podigne na viši nivo.

– Svi znamo da Vojska Srbije ima zaista spremne i izvanredne ljude u svojim redovima, tako da je Savez to prepoznao i mi ćemo to da maksimalno podržimo. Nadam se, da ako to budemo ozbiljmo radili, iz godine u godinu, da ćemo jednog dana, na Olimpijskim igrama imati nekoga iz ovih redova – poručio je Štefanek.

Direktor korporativnih komunikacija kompanije „Mocart“ Borjan Popović istakao je da ta kompanija ima moto da je ulaganje u sport, u stvari, ulaganje u budućnost. On je, takođe, podsetio da je saradnja sa Ministarstvom odbrane i započela u domenu sporta, i izrazio nadu da će ova donacija doprineti da uspesi vojnih sportista budu još veći.

Ekipa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije osvojila je 18 medalja – četiri zlatne, šest srebrnih i osam bronzanih na Prvom pojedinačnom prvenstvu Srbije u džudou za pripadnike Vojske i Policije, u seniorskoj konkurenciji, koje je održano u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici.

U ime ekipe, rukovodilac tima kapetan Filip Stošić zahvalio je ministru Vulinu na kontiuniranoj podršci vojnom sportu i izrazio nadu da će naša džudo reprezentacija ostvarivati još značajnije rezultate.