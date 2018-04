Ministar Vulin: Vlada uložila 620 miliona u TRZ Čačak

Ministar odbrane Aleksandar Vulin, u pratnji zamenika komandanta Kopnene vojske general-majora Želimira Glišovića i načelnika Uprave za logistiku Generalštaba Vojske Srbije brigadnog generala Željka Ninkovića, obišao je danas infrastrukturne radove u Tehničko-remontnom zavodu u Čačku.

Ministar Vulin, je tom prilikom, istakao da je Vlada Republike Srbije u sanaciju TRZ Čačak uložila, do sada, oko 620 miliona dinara i sa pravom se to smatra jednim od najvažnijih projekata u našoj Vojsci.

– Sposobnost naše Vojske da sama remontuje složene borbene sisteme, pa i da ih unapređuje, nas značajno razdvaja od drugih armija i daje nam samopouzdanje da možemo da nabavljamo nove sisteme. Ljudi koji rade u TRZ Čačak su ljudi koji su posvećeni svom poslu i bez kojih borbena gotovost naše Vojske ne bi bila na tako visokom nivou. Vlada Republike Srbije zato i ulaže zaista velika sredstva da bi omogućila zaposlenima da ovde rade u najboljim uslovima, ali i da bismo omogućili novo zapošljavanje, posebno visoko obrazovnog kadra. Ovde će biti prostora i za radnike u proizvodnji,ali i za značajan broj inženjera čije obrazovanje može da se meri sa inženjerima na bilo kom svetskom nivou – istakao je ministar Vulin.

On je podsetio da je prvi put od NATO agresije u ovom Zavodu radnici zimu proveli u ogrejanim prostorijama i hala je prvi put od 1999 godine bila topla.

– Nastavićemo da razvijamo naš Zavod, nastavićemo i da u skladu sa potrebama Vojske uvodimo i određene organizacijske promene koje omogućavaju veću efikasnost, bolju uposlenost, mogunost da se i u samim jedinicama remontuje određena tehnika, a da ovde dolazi samo ono što je zaista potrebno. Na taj način povećaćemo kapacitet našeg Zavoda koji bi tako mogao i da se otvori prema tržištu i da mu se ostavi mogućnost da svojim radom unapređuje i materijalni položaj svojih zaposlenih, kao što svojim svakodnevnim radom povećava borbenu gotovost naše Vojske – poručio je ministar Vulin.

Direktor Tehničko-remontnog zavoda u Čačku pukovnik Srđan Petković istakao je da su investicionim ulaganjem Vlade Republike Srbije u objekte Zavoda stvoreni povoljni mikro-klimatski uslovi za rad zaposlenih u Zavodu.

– To je imalo, pre svega, uticaj na povećanje produktivnosti i funkcionalnih sposobnosti samog Zavoda. Poboljšanjem mikroklimatskih uslova, pogotovo u zimskom periodu, ventilacijom i klimatizacijom objekata, povećaćemo i naturalno broj remontovanih sredstava, pre svega, složenih borbenih sistema. Rekonstrukcijom ovog objekta, investicionim ulaganjem, takođe Vlade Srbije iz 2017. godine, stvorićemo uslove za integraciju novih telekomunikacionih sistema i za serijsku proizvodnju pokretnih telekomunikacionih sistema čiji je proizvođač Zavod – naglasio je pukovnik Petković.

